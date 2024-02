Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido dardo de Esperanza Gracia "sobre la imposibilidad de poner a parir a los Géminis si está María Teresa Campos delante". "He trabajado 32 años con ella, que era géminis, que no creía en los horóscopos, pero era una supersticiosa", cuenta Esperanza Gracia.

Por eso, cuando Esperanza Gracia tenía que hacer su famoso ranking, desvela que no se atrevía a poner a la Campos en última posición. "Durante dos años, Géminis no estuvo en la última posición, porque me montaba unos pollos...", recuerda Esperanza Gracia, que imita los enfados de la presentadora.