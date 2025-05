Mainat revela que Angela Dobrowolski se volvió "diabólica" tras pedirle el divorcio: "Fue a por cuchillos"

Ni sus diez años de matrimonio ni los dos hijos que comparten impidieron a Angela Dobrowolski intentar a asesinar en 2020 su marido, el conocido productor Josep Maria Mainat. En una entrevista en exclusiva en Anatomía de, el catalán relata cómo dentro de un matrimonio aparentemente normal llegó a vivir el horror de cerca. Todo en plena pandemia.

"Un día hubo una discusión bastante fuerte en la que empezó a tirarme cosas como el taburete del piano, una silla... y yo vi que iba hacia los cuchillos de la cocina", cuenta Mainat a Mamen Mendizábal con aparente tranquilidad, pero consciente de los momentos vividos en los últimos años.

Según el productor, un año antes del suceso decidieron separarse porque las discusiones eran una constante en la pareja, fue entonces cuando la actitud de Dobrowolski cambió. Hasta entonces, según su relato, el matrimonio iba bien, pero empezó a a ver que hacia "cosas raras". "El día que le dije que me quería divorciar llamó a la Policía y les dijo que la estaba intentando agredir", explica el productor, que detalla que cuando los agentes llegaron a la casa "ella se desdijo".

No fue lo único. Para Mainat "la cosa empezaba a desvariar" hasta el punto de que estaba convencido de que su entonces esposa estaba sufriendo "brotes psicóticos". "Un día podía enfadarse y coger un equipo de sonido y tirarlo desde el balcón a la calle", pone como ejemplo. "Fui y no cogió los cuchillos, sino un bote de mermelada y me lo reventó contra la cabeza", asevera a la vez que muestra la cicatriz de la brecha que le provocó. Con la cabeza ensangrentada decidió irse de casa y llamar a un abogado para comenzar con la separación.

La Dobrowolski de entonces nada tenía que ver con la que llevaba compartiendo su vida una década. La mujer, de nacionalidad alemana, años antes había compartido proyectos con su marido, incluso se había matriculado en Medicina. "Estaba a punto de terminar la carrera y, de repente, se transformó", sentencia. Al parecer, la mujer había empezado a "tontear con las drogas".

"Ella ya había tenido una pequeña historia con las drogas en el pasado, pero nada especialmente grave. Sin embargo, esta vez fue 'in crescendo' y la transformó completamente", cuenta. "Pasó de tomar coca, que ya es grave, a tomar meta y otras drogas más duras que fríen el cerebro", agrega tajante.

Ahí comenzó otro tipo de carrera, la que la unió, según Mainat, a "lo peor del barrio chino de Barcelona como putas, gigolós, traficantes, ladrones, delincuentes...". "Le saltó una chispa y cambió de personalidad, se convirtió en una persona mala, diabólica, delincuente y una que fue capaz de intentar asesinarme", remata.

La inyección de insulina

La noche del 23 de junio de 2020, la alemana ya tenía un plan para acabar con la vida de su marido, aunque, según relató posteriormente la Audiencia de Barcelona, la mujer se habría arrepentido después, por lo que fue condenada a tan solo cuatro años de cárcel por un delito de lesiones agravadas. "Ella se ofreció a ponerme las inyecciones. Primero, Nervobio, que es un complejo vitamínico de vitamina b porque no la asimilo bien y una vez al mes necesito esta inyección". También cuenta que supuestamente le inyectó otro vial de "testosterona". Todo esto sin tener ya una vida en común por el proceso de divorcio.

"Me fui a dormir sobre las 23.00 horas y hacia las 2 me despierta y me dice que me va a poner dos inyecciones más", recuerda el productor, que recalca que él, en ese momento, "estaba totalmente dormido". "Me dijo que si me acordaba de unas inyecciones que tomaba para adelgazar y me dijo que seguro que me convenía adelgazar, pero yo le dije que no, que estaba bien, que estaba en mi peso, pero ella dijo que seguro que me irían bien", relata.

Desde ese momento, asegura que no se acuerda de nada más hasta que una persona de emergencias le despertó de coma en su cama. El productor, que padece diabetes de tipo 2, no necesita de medicación por vía intravenosa. Dobrowolski le había pinchado insulina.

El intento de acabar con su vida no se pudo negar. El reguero de indicios dejados por la alemana era claro. Las imágenes captadas por unas cámaras de seguridad la madrugada del 23 de junio de 2020 y el glucómetro del productor fueron dos de las pruebas clave que llevaron a los investigadores a llegar a esta conclusión. Pero, ¿cuál fue móvil del crimen?

Según periodistas como Mayka Navarro, que también participa en el programa, "era claramente económico". "Muchas de las claves de esta tentativa de homicidio tienen que ver con ese patrimonio que él nunca ha querido desvelar, ni confirmar, ni desmentir", comenta. "Lo cifran en 40 millones, además de una gran cantidad de propiedades inmobiliarias. En cualquier caso, una gran fortuna".

Según la sentencia final contra Dobrowolski, que se emitió en septiembre de 2024, eligió "una forma muy sofisticada de matar a su marido como fue la inyección de insulina" pese a que sabía perfectamente que padece diabetes tipo 2 y que su marido no se trata con esa sustancia. La dosis suministrada "pudo ser alta" y tenía "capacidad" para provocarle una hipoglucemia grave que derivara en un coma e incluso causarle daños neuronales e irreversibles e incluso la muerte. La mujer, conocedora de todo esto por los años de relación con Mainat y por sus estudios en Medicina, decidió engañar al catalán para acabar con su vida.

Según Navarro, Angela solo tenía dos opciones para poder seguir contando con el dinero del productor estando en pleno proceso de separación: "Reconquistarlo y volver con él o matarlo".

