Mainat cuenta cómo Angela Dobrowolski se convirtió en "una persona diabólica": "Se hizo amiga de putas, traficantes..."

Josep María Mainat asegura que los 10 años que estuvo casado con Angela Dobrowolski "fueron muy buenos". Además, destaca que "el nacimiento de los dos niños fue la culminación" de su relación: "La niña fue muy rápido porque, de hecho, Angela se quedó embarazada un mes antes de casarnos, y el niño fue mas pensado, a los 4 años, fue un embarazo muy bonito".

"Durante estos 10 años tuvimos una vida en común con muchos proyectos conjuntos", explica Mainat, que explica que hasta su mujer "decidió estudiar Medicina": "Estaba a punto de terminar la carrera de Medicina, que es un gran esfuerzo de seis años y, de repente, esa mujer, de la cual todavía estoy enamorado y en algún sitio tiene que estar, se transformó". El productor explica que Angela cambió por completo cuando "empezó a tontear con las drogas". "Ella ya había tenido una pequeña historia con las drogas en el pasado, pero nada especialmente grave". Sin embargo, esta vez "fue in crescendo y la transformó completamente": "Pasó de tomar coca, que ya es grave, a tomar meta y otras drogas más duras que fríen el cerebro".

Por otro lado, el productor explica a que este consumo de su entonces mujer, la llevó a "unas relaciones humanas" diferentes: "Pasó de estar en mi círculo de amistades a lo peor del barrio chino de Barcelona, putas, gigolós, traficantes, ladrones, delincuentes...". "Y todo esto mezclado con comprarles drogas a todos", recuerda Mainat, que destaca que, "eso le saltó al cerebro": "Le saltó una chispa y cambió de personalidad, se convirtió en una persona mala, diabólica, delincuente y uan que fue capaz de asesinarme".

Mainat asegura que "esa segunda persona" en la que se convirtió Angela, no sabe " si ha desaparecido o no": "A veces hablo con ella desde la cárcel por temas de los niños y creo que está aplacada, pero no sé si ha desaparecido". "A esa persona la odio profundamente, pero a la otra todavía la quiero", reconoce el productor, que confiesa que tiene esta "dicotomía como si estuviese poseída por el diablo". Por último, explica que sus amigos dicen que tiene "el síndrome de Estocolmo", pero él lo niega.

