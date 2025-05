Así vivió Mainat cómo Angela Dobrowolski intentó asesinarle: "Me despertó diciendo que me pinchaba una inyección para adelgazar"

Josep María Mainat desvela que Angela Dobrowolski le intentó asesinar tras decirle que ya tenía los papeles del divorcio: "Me despertó, estaba aun dormido y me dijo que me iba a pinchar algo para adelgazar".

Josep María Mainat se sienta con Mamen Mendizábal para contar su verdad sobre la noche que Angela Dobrowolski le intentó asesinar tras pedirle el divorcio después de 10 años de casados. "Hay cosas que ocurrieron esa noche que solo tú nos puedes contar", dice Mamen Mendizábal al productor, que explica cómo esa noche antes de cenar discutieron "mucho". "Discutimos antes de cenar y después cenamos tranquilos", recuerda Mainat, que explica que la discusión se originó porque él le comunicó "que ya tenía el papel del divorcio preparado para presentarlo al día siguiente".

El productor detalla en el vídeo todos los entresijos que ocurrieron esa noche. Tras la discusión por el divorcio, se calmaron y cenaron tranquilamente. Después de la cena, Mainat explica que Angela le propuso ponerle unas inyecciones: "Me inyectó las primeras inyecciones tranquilamente. Nervobio, que es un complejo vitamínico de vitamina b porque no la asimilo bien y una vez al mes necesito esta inyección".

Además, su entonces aun mujer, explica que también le inyectó "testosterona", algo que destaca que ya se toma "regularmente por prescripción de un endocrino". Por lo que con esas inyecciones el productor no sospechó las intenciones de su mujer. Sin embargo, la cosa cambió de madrugada. Y es que durante ese proceso de separación el matrimonio ya no convive en la misma casa, pero "todavía era uno de los domicilios conyugales de Angela", por lo que Mainat explica que él "no le podía que no podía vivir allí ni podía cambiar la llave".

El productor explica a Mamen Mendizábal que en alguna ocasión su todavía mujer se quedaba a dormir en la casa después de pasar un rato con los niños y él, pero no era lo habitual: "Dormía muy poco, pero estaba con nosotros y cuando los niños se iban a dormir ella también se iba". "Conmigo no dormía nunca, si acaso dormía en otra habitación", insiste Mainat.

"Me fui a dormir sobre las 23 horas y hacia las 2 me despierta y me dice que me va a poner dos inyecciones más", recuerda el productor, que recalca que él, en ese momento, "estaba totalmente dormido". "Me dijo que si me acordaba de unas inyecciones que tomaba para adelgazar, y me dijo que seguro que me convenía adelgazar, pero yo le dije que no, que estaba bien, que estaba en mi peso, pero ella dijo que seguro que me irían bien", relata el productor a Mamen Mendizábal.

Mainat asegura que le sorprendió la reacción de su mujer porque le despertó diciéndole que le iba a poner inyecciones para adelgazar cuando nunca las había tomado ni las necesitaba, pero que, como estaba medio dormido, no pudo resistirse mucho. "Le dije que no varias veces, y la tenía en la mano", recuerda el productor, que explica que él tampoco se pensaba que iba a ser algo peligroso: "Para mí no era peligrosa la saxenda y me las puso". Desde ese momento, asegura que no se acuerda de nada más hasta que una persona de emergencias le despertó de coma en su cama.

