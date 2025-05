Josep María Mainat, de la noche que Angela Dobrowolski le intentó asesinar: "Ella estaba fuera de sí, no conseguía que reaccionase"

En julio de 2024, se celebró el juicio y Angela Dobrowolski fue condenada a dos años y seis meses de prisión por las lesiones provocadas a su exmarido, Josep María Mainat al que había intentado asesinar en el 2020 inyectándole insulina mientras dormía. Sin embargo, viendo cómo el productor quedó en coma, Angela llamó a los Servicios de Emergencia, que lograron salvarle.

Ahora, Josep María Mainat se sienta con Mamen Mendizábal para contar su verdad sobre la noche que Angela Dobrowolski le intentó asesinar tras pedirle el divorcio después de 10 años de casados. "Hay cosas que ocurrieron esa noche que solo tú nos puedes contar", dice Mamen Mendizábal al productor, que explica cómo esa noche antes de cenar discutieron "mucho". "Discutimos antes de cenar y después cenamos tranquilos", recuerda Maninat, que explica que la discusión se originó porque él le comunicó "que ya tenía el papel del divorcio preparado para presentarlo al día siguiente".

"Es una cosa que había intentado retrasar, pero cuando vio que ya estaba así le cogió como un ataque de pánico", explica Mainat sobre la reacción de su entonces aun mujer, de la que destaca que "se puso muy nerviosa y empezó a hiperventilar".

"Me asusté, no conseguía que reaccionase", recuerda el productor, que destaca cómo intentó tranquilizarla diciéndole que hablaría del tema al día siguiente: "Le dije que lo dejáramos ahí, nos calmásemos y hablásemos mañana". "Tuvimos una cena más tranquila, pero ella realmente estaba fuera de sí porque vio que ya no tenía solución y no quería divorciarse de ninguna manera", detalla el productor, que asegura que "hubo un momento clave que fue cuando debio de decidir que había que solucionarlo" con su intento de asesinato.

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de...'Intento de asesinato a Mainat' en atresplayer.com.