Los "brotes psicóticos" de Angela Dobrowolski tras pedirle Mainat el divorcio: "Vi que iba a por los cuchillos de la cocina"

Mamen Mendizábal pregunta a Josep Maria Mainat en qué momento Angela Dobrowolski cambió en sus 10 años de matrimonio para llegar a intentar asesinarle en 2020. "Justo en el año de la pandemia", asegura el productor, que explica que ya entre los años 2019 y 2010 decidieron separarse "por temas que no tenían que ver con las drogas": "Empezábamos a pelearnos y a discutir mucho y a tener distintos puntos de vista sobre las cosas y decidimos separarnos".

Entonces, "ella hizo un par de cosas muy raras", explica Mainat, que destaca que esas actitudes le convencieron "todavía más" del divorcio. "Por ejemplo, el día que le dije que me quería divorciar, llamó a la Policía y les dijo que la estaba intentando agredir", explica el productor, que detalla en el vídeo: "Yo estaba al lado y decía al que hablaba que no, que estaba ahí, pero ella decía que sí, que estaba encerrada en el váter y que yo quería tirar la puerta abajo". Sin embargo, Mainat cuenta cómo "cuando llegó la Policía", Angela "se desdijo".

"Ya vi que empezaba la cosa a desvariar", explica el productor a Mamen Mendizábal, a la que cuenta que su entonces aun mujer "un día podía enfadarse y coger un equipo de sonido y tirarlo desde el balcón a la calle". "Cosas que te sorprenden y que dices que tiene brotes psicóticos", explica Mainat, que recuerda otra fuerte discusión en la que acabó sangrando por la cabeza y yéndose de su casa: "Un día hubo una discusión bastante fuerte en la que empezó a tirarme cosas como el taburete del piano por la espalda, una silla... y yo vi que iba hacia los cuchillos de la cocina".

"Fui ahi y no cogió los cuchillos, sino un bote de mermelada y me lo reventó contra la cabeza", explica el productor en el vídeo, donde se puede ver la brecha que le provocó: "Me quedé con la cabeza sangrando y no le dije nada, pero me fui de casa". "Entonces llamé al abogado y le dije que preparase los papeles del divorcio para entregarlos ya", explica.

