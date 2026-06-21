Cuando María Barranco, Ana Belén y Aitana Sánchez-Gijón interrumpieron a Aznar en el Congreso al grito de "no a la guerra"

María Barranco recuerda en este vídeo cómo interrumpieron a José María Aznar en el Congreso mientras defendía la guerra de Irak al grito del "no a la guerra". Asó fue la reacción del entonces presidente y cómo les echaron.

El plan de la Unión de Actores no había terminado con la gala de los Goya en la que se reivindicó el "no a la guerra". Días después, varios actores y directores como Aitana Sánchez-Gijón o Juan Echanove fueron al Congreso de los Diputados e interrumpieron el discurso de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, en defensa de la guerra.

Otra de las actrices fue María Barranco, que recuerda ese día en el que se presentaron allí con camisetas del 'No a la guerra'. Cuenta que Ana Belén y ella se tomaron un Orfidal y, además, las registraron. En el Congreso todas se levantaron menos ellas, que no podían con su alma por culpa del Orfidal.

Tras interrumpir a Aznar, las echaron. Sin embargo, a raíz de ahí empezaron las manifestaciones y convocatorias. "Los premios Goya fueron la chispa de un movimiento que estaba en el latir de la inmensa mayoría de la ciudadanía española", dice Juan Diego Botto en el vídeo, donde Mamen Mendizábal recuerda imágenes de cómo millones de personas en toda España se manifestaron para intentar parar la invasión de Irak, pero de poco sirvió. "Hubo un punto en el que muchos de nosotros, ingenuos, pensamos que podríamos parar algo", lamenta Botto.

En marzo de 2026, tras el ataque de EEUU a Irán, en España se volvió a apelar al 'no a la guerra'. Sin embargo, esta guerra siguió y dejó un panorama devastador: no hay cifras oficiales, pero se estima que entre 460.000 y un millón de personas murieron. Las imágenes de las torturas de Abu Ghraib dieron la vuelta al mundo.

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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