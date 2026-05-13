Pablo Alborán alucina con la foto de Aitana Sánchez-Gijón como nunca antes: "¿Sabía que la ibais a publicar?"

Como Pablo Alborán es tan fanático de las mascarillas faciales, Marc Giró le propone un juego: adivinar qué rostros conocidos se encuentran detrás de las siguientes mascarillas. Y tú, ¿sabes quiénes son?

Pablo Alborán confiesa a Marc Giró en el plató de Cara al Show que tiene "un problema": "Cuando voy a cualquier tienda de cualquier nacionalidad y veo que hay una mascarilla coreana, pico y me la compro". Sin embargo, aunque siempre pica, el cantante desvela que cuando se las pone tampoco nota gran cosa: "No te creas que veo yo algo de espectacular, pero creo que es una cuestión mental de meditación".

Tras esta confesión, Marc Giró desvela que "gracias" a él, que es "la musa" del programa, se le ha ocurrido "un juego": 'Mask skincare'. "Te enseño unos cartones de personas a las que les hemos pedido que se pongan una mascarilla y me tienes que decir quién se esconde detrás", destaca Marc Giró al cantante, que afirma que con este juego al presentador de Cara al Show le "ha salido una risa maquiavélica".

"¿Es Rosalía?", pregunta Pablo Alborán del primer rostro con mascarilla, pero no... Eso sí, el artista ha coincidido en que es una cantante española, pero se trata de Amaia Romero. "¡Qué dices!, ¿cómo va a ser Amaia?", pregunta alucinado el malagueño que, al compararla con una foto normal, reconoce que tiene sentido. "Amaia es la mejor, más maja y más buena artista", destaca Alborán, que, sin embargo, a la segunda famosa la reconoce enseguida: "¡Candela Peña!".

Eso sí, sin duda, el rostro más llamativo con la mascarilla es el de la siguiente famosa, de la que Marc Giró advierte: "Cuidado con esta, que se esconde detrás de esta mascarilla, porque cuando se vea se va a quedar estupefacta". "¿Le habéis dicho que lo ibais a emitir?", pregunta Pablo Alborán tras ver la imagen de la famosa, de la que el presentador de Cara al Show le da alguna pista: "No sé si esta foto sabe que está aquí, nos la ha mandado alguien de su entorno. Tu has trabajado y trabajarás con ella".

"¡Aitana Sánchez-Gijón!", responde Pablo Alborán, que es incapaz de reconocer el último rostro conocido. Y tú, ¿sabes de quién se trata? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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