El comisario Martorell desvela la clave que sirvió para resolver el secuestro de 'Papuchi': "Me dieron un permiso de conducir..."

Una dirección en un permiso de conducir falso y una llamada a la centralita de un pequeño pueblo de Zaragoza permitieron a la policía dar con el lugar donde estaba secuestrado el doctor Iglesias Puga.

Tenían ya a los dos detenidos, Juan Gregorio Egusquiza y Jesús Urrutia, pero la investigación parecía bloqueada. Sin embargo, en todo equipo hay una figura capaz de encontrar pistas en los detalles más insignificantes.

"Me dieron un permiso de conducir, era falso, pero la dirección existía. Ponía Plaza de España número uno, en un pueblo a las faldas del Moncayo, Trasmoz, en la provincia de Zaragoza", recuerda Joaquín de Domingo Martorell, el entonces director del mando único de la lucha antiterrorista. El municipio solo tenía un teléfono que era una centralita que atendía a todo el pueblo.

Llamaron a la centralita y se hicieron pasar por periodistas, preguntando si se alquilaban habitaciones en la Plaza de España. Según les informaron, solo había tres casas: una deshabitada, otra de una señora jubilada y una tercera, en el número uno, donde vivía una familia vasca. "Me agarré a eso como a un clavo ardiendo", recuerda el comisario.

Con esa información, volvieron a interrogar a Juan Gregorio Egusquiza. "Le dije que sabíamos dónde estaba el doctor y que nos hiciera un plano de la casa para evitar un derramamiento de sangre", explica Joaquín, a lo que el terrorista respondió: "¿Está loco o qué?". Sin embargo, al mencionarle Trasmoz, Egusquiza reaccionó. "Se quedó lívido, y me pidió un folio y un bolígrafo", relata Joaquín.

Entonces dibujó la casa al detalle. "Se entra y a la izquierda hay una escalera; antes de llegar al doctor hay una habitación con un compañero armado que lo custodia con una metralleta, con relevos cada ocho horas. En la casa vive el dueño, un albañil, junto a su hija y su novio", recuerda Joaquín.

Con ese plano, el comisario ya tenía todo lo necesario para poner en marcha la operación de rescate.

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