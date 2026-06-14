La reacción de Julio Iglesias cuando supo que su padre estaba secuestrado: "El peor momento de su vida, además del escándalo de las empleadas"

Para Julio Iglesias no era solo su padre. Era su confidente, su consejero y una de las personas con más influencia sobre su vida. Anatomía de... revela por qué el secuestro de Papuchi se convirtió en uno de los golpes más devastadores para el cantante.

El doctor Julio Iglesias Puga desapareció el 29 de diciembre de 1981, pero su familia tardó varias horas en descubrir lo que ocurría en realidad. La denuncia por desaparición llegó aquella misma noche: Papuchi había sido secuestrado.

Fernán Martínez, amigo íntimo, publicista y mánager de Julio Iglesias durante años, desvela en Anatomía de... cómo reaccionó el artista. "Yo creo que los peores momentos de Julio Iglesias en sus 82 años son el secuestro de su papá y el escándalo de las dos empleadas", asegura.

Ambos mantenían una estrecha relación. "Es la persona más importante en la vida de Julio Iglesias", afirma Martínez. "Era el socio, el cómplice, el amigo, el médico, el consejero, el psicólogo, el psiquiatra... todo", añade.

Julia Higueras, autora de la biografía del médico, explica que Julio Iglesias "respetaba muchísimo a su padre". Tanto que, cuando este consideraba que estaba haciendo algo mal, "Julio se cuadraba". "A los 40 años, Julio no podía fumar delante del papá", cuenta Martínez. "Era un control absoluto", comenta.

Por eso, cuando recibió la noticia de que su padre estaba en manos de unos secuestradores y nadie sabía dónde se encontraba, la reacción fue devastadora. Durante días no hubo llamadas de rescate, no hubo reivindicación y no hubo pistas claras sobre su paradero.

La familia solo podía esperar. Y Julio Iglesias veía cómo la persona que más había influido en su vida desaparecía sin dejar rastro.

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