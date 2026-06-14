Así neutralizó la Policía a unos borrachos que salieron cantando el 'Asturias patria querida' en plena operación de rescate a 'Papuchi'

Los policías que llevaron a cabo la liberación de Papuchi de su secuestro de ETA desvelan los entresijos de la operación: "Unos borrachos empezaron a gritar 'policía, policía' y tuvimos que neutralizarles".

En diciembre de 1981, el doctor Julio Iglesias 'Papuchi' fue secuestrado por ETA en Madrid, manteniendo a España en vilo durante casi 20 días. El 17 de enero de 1982, tras 19 días secuestrado, el grupo especial de operaciones liberó al padre de Julio Iglesias en una operación que algunos de sus miembros recuerdan en este vídeo con Mamen Mendizábal.

Arturo Hidalgo, miembro del grupo, recuerda que quien decide que el asalto se va a realizar es el jefe del operativo, "que era el jefe de mando único" de la lucha antiterrorista, Joaquín de Domingo Martorell. El propio De Domingo destaca que tenía "un plano que había hecho un detenido con las habitaciones donde estaba cada uno". Gracias a este plano pudieron realizar una exitosa operación en pocos minutos. "Cada uno de los compañeros estaba definido por el comandante Carlos Holgado, a dónde teníamos que ir, unos a la planta baja y otros a la de arriba", recuerda Hidalgo, que como llevaba un láser, su superior le dijo que no se podía permitir otra cosa que "ir arriba a por los malos".

"A la 1 de la noche decidimos hacer el asalto", recuerda, por su parte, De Domingo, que explica cómo la "Guarda Civil cerró todo el pueblo para que no saliera ni entrara nadie". "Entramos con los GEO al pueblo y vimos una serie de hogueras porque era fiesta, San Antón, estaba bailando y saltando gente y, entonces, dimos marcha atrás y nos salimos del pueblo", recuerda el jefe único, que explica que se esperaron a que "aquello se calmara".

"A las 3 de la mañana nos acercamos al pueblo y vimos que no había nadie y decidimos entrar", explica el jefe de mando único, que, sin embargo, recuerda que "los GEO se acercaron hacia la plaza de España y un grupo de 4, 5 o 6 mozos todavía salieron por ahí cantando el 'Asturias, patria querida'". "Cuando se dieron cuenta de nuestra presencia empezaron a dar voces de 'policía, policía' y tuvimos que neutralizarlos por la operación", explica, por su lado, Arturo Hidalgo.

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