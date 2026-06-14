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Anatomía de: El secuestro de Papuchi

El jefe de Policía que liberó a 'Papuchi' desvela la reacción del padre de Julio Iglesias: "Me dijo, 'tú cómo vas a ser policía con la pinta que tienes"

Joaquín de Domingo Martorell, director del mando único de la lucha antiterrorista, desvela la reacción de Papuchi, padre de Julio Iglesias, al ser liberado de su secuestro de ETA: "No se fiaba de nosotros porque íbamos mal vestidos".

El jefe de Policía que liberó a Papuchi desvela la reacción del padre de Julio Iglesias: "Me dijo, 'tú cómo vas a ser policía con la pinta que tienes"

El jefe de mando único de la lucha antiterrorista, Joaquín de Domingo Martorell, recuerda en este vídeo a Mamen Mendizábal las palabras que le dijo 'Papuchi' tras ser liberado de ETA: "Entré con el comandante Carlos Holgado y el doctor nos recibió sentado en la cama y nos dijo 'joder, lo que habéis tardado'".

"Él no se fiaba mucho de nosotros porque íbamos mal vestidos y olíamos mal", reconoce el jefe policial a Mamen Mendizábal, que le pregunta si el doctor Iglesias "pensaba que le estaban secuestrando otra vez". "Me dijo, 'tú no eres policía, ¿tú cómo vas a ser policía?, con la pinta que tienes". Además, el jefe policía explica que el doctor Iglesias también preguntó por el rescate: "Al rato volvió preguntando por qué su hijo no había pegado antes, pero si su hijo no había pagado es porque nadie había pedido el rescate".

Tras ello, el equipo llevó a 'Papuchi' a la Puerta del Sol. "Subimos al doctor a mi despecho y apareció en seguida el ministro Rosón", recuerda De Domingo Martorell, que explica la conversación que tuvo con el padre de Julio Iglesias: "Dice Rosón que cómo pasaba los días y él decía que hacía 100 flexiones cada día". "Rosón se echo a reír y se puso a hacerlas, iba por la 30 o 40 cuando apareció Carlos Iglesias, su hijo", recuerda el jefe de mando único de la lucha antiterrorista.

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