Del "coño, parecéis astronautas" al "¿por qué Julio no ha pagado antes?": las llamativas frases de 'Papuchi' a la Policía tras ser liberado

Tras ser liberado de su secuestro de ETA, Papuchi, padre de Julio Iglesias, protagonizó llamativas frases que quedan en el recuerdo del equipo de lucha antiterrorista que le liberó. Así lo recuerdan con Mamen Mendizábal.

El 17 de enero de 1982, tras 19 días secuestrado, el grupo especial de operaciones liberó a 'Papuchi', padre de Julio Iglesias, en una operación que algunos de sus miembros recuerdan en este vídeo con Mamen Mendizábal. Arturo Hidalgo, miembro del grupo especial de operaciones, explica cómo pusieron explosivos en la entrada de la casa para entrar todos juntos y, gracias a la ayuda de un mapa que había dibujado un detenido del edificio, sabían en qué ubicación iba a estar cada uno. "Nos dijeron que habían encendido una luz en la primera planta, fue una satisfacción personal porque sabíamos que había alguien y las posibilidades de que fuera el comando de ETA eran altas, recuerda Hidalgo, que destaca cómo entraron "en tromba nueve hombres a la vez por la puerta".

"Detrás mía venían varios compañeros y vi una sombra en el rellano de la escalera, lógicamente, al ser un comando terrorista piensas que están con el arma e hice dos disparos intimidatorios en la pared", recuerda el policía, que cuenta cómo "desaparece el individuo" por lo que subieron rápida a la planta de arriba, donde había un distribuidor que daba a las habitaciones. "A la derecha había una habitación con un hombre de 50 años tumbado, una chica joven de 20 pocos y un hombre agachado en el sueño, al que el compañero apuntó ya que era uno de los terroristas", recuerda Hidalgo.

"Yo me fui a la habitación del fondo y vi a un individuo semisentado en la cama con una pistola en la mesita y ademán de ir a cogerla", explica Arturo Hidalgo, que recuerda cómo "lo tenía encañonado con el laser encima de él": "Le dije de forma imperativa 'cógela' y me dijo 'no soy gilipollas' y se llevó las manos a la nuca". Se trataba del terrorista que vigilaba al padre de Julio Iglesias, cuyo zulo se encontraba en la habitación de al lado.

"No sabíamos si podía haber alguien más, así que abrimos la puerta de forma repentina con los tres policías que estábamos", recuerda el policía, que explica que entraron "de golpe": "Recuerdo al doctor Iglesias inclinarse a su lado izquierdo de la cama, intentando encender la luz, dio una imagen tierna, afectuosa, ya que se encontraba en una situación bastante deplorable". "El jefe del equipo lo reconoció y le dijo, 'doctor Iglesias', enhorabuena, está usted libre". "La respuesta que nos dio fue, 'coño, parecéis astronautas'", recuerda el policía.

Por su parte, el jefe de mando único de la lucha antiterrorista, Joaquín de Domingo Martorell, recuerda las palabras que le dijo 'Papuchi': "Entré con el comandante Carlos Holgado y el doctor nos recibió sentado en la cama y nos dijo 'joder, lo que habéis tardado'". Además, el jefe policía explica que el doctor Iglesias también preguntó por el rescate: "Al rato volvió preguntando por qué su hijo no había pegado antes, pero si su hijo no había pagado es porque nadie había pedido el rescate".

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