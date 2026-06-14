Así era el "zulo" del secuestro de 'Papuchi', según Julia Higueras: "Pensó en quitarse la vida"

El relato de la biógrafa del doctor Iglesias Puga, Julia Higueras, reconstruye las duras condiciones del cautiverio de 'Papuchi' tras su secuestro por ETA político-militar: "Sentía que estaba en un corredor de la muerte, pero sin ver a nadie".

Según relata el entonces director del mando único de la lucha antiterrorista, Joaquín de Domingo Martorell, los investigadores trabajaban con información incompleta facilitada por Jesús Urrutia. "Con los datos que no daba el secuestrador, nos dedicamos a mirar todos los pueblos pequeños de la provincia de Navarra, incluso recorriéndolos a pie", explica el comisario.

Mientras tanto, 'Papuchi' ya permanecía encerrado en un "zulo". La biógrafa del doctor Iglesias Puga, Julia Higueras, lo describe como un espacio "frío" y casi sin mobiliario con "una cama dura", un armario sin fondo y una palangana con agua". "También había un cubo con tapa donde hizo sus necesidades durante los primeros veinte días", detalla Higueras.

En ese entorno, el doctor Iglesias Puga se encontraba desorientado y en estado de shock. Según su testimonio, llegó a pensar que "podría volverse loco", incluso "pensó en quitarse la vida". "Sentía que estaba en un corredor de la muerte, pero sin ver a nadie", recoge Higueras. "Les dijo que, por favor, fueran a una farmacia y le compraran Valium 5", añade.

La relación con sus captores fue cambiante. En un primer momento, una mujer identificada como Gloria Gutiérrez habría tenido contacto con él, aunque posteriormente dejó de aparecer. Más tarde, fueron dos hombres quienes asumieron su custodia."Eran fríos, le tiraban la comida y se la recogían por la noche", relata la biógrafa.

En medio de la tensión, el secuestrado intentaba "evitar mirar directamente las armas" de sus secuestradores, centrando la mirada en sus ojos para sobrellevar la situación.

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