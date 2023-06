Uno de los elementos que fueron clave para que José María Aznar saliera ileso del atentado de ETA en 1995 fue el coche en el que viajaba. Un vehículo blindado que Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del PP, le convenció de comprar, pese a sus reticencias iniciales, tal y como recuerda el político en 'Anatomía de...".

"Es mucho dinero, no", cuenta que le dijo Aznar cuando le enseñó los presupuestos. "¿Mucho dinero el qué, el coche o tu seguridad?", le respondió él, que recuerda así el argumento que utilizó: "José María, la seguridad es como el amor, no hay media seguridad ni medio amor, o toda o nada". "Haz lo que quieras, pero no estoy de acuerdo", cedió finalmente Aznar.

Fue entonces cuando encargaron un Audi A8 completamente blindado, que costó unos 42 millones de pesetas, según recuerda Álvarez-Cascos, cuyo relato puedes escuchar en el vídeo.