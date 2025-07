El irreverente anuncio de Ruiz-Mateos marcando un penalti a Miguel Boyer: "De huevo...¡Y leche!"

José María Ruiz-Mateos convocó un concurso para una campaña de publicidad y Fernando Alcázar, publicista, preparó su propuesta y la envío. Su agencia fue seleccionada, pero bajo una premisa. "Me senté frente a Ruiz-Mateos como un acusado y todo el séquito rodeándole y se me acercó uno de sus directores para aconsejarme que 'no les llevara la contraria", desvela Alcázar a Mamen Mendizábal. "Quiero una campaña donde Boyer salga perjudicado", le sugirió.

El anuncio muestra un partido de fútbol donde está jugando el Rayo contra otro equipo de fútbol cuando, de pronto, comete un penalti. El delantero es Ruiz-Mateos y el portero Boyer. Tras el gol, se vuelve a un primer plano de Boyer tembloroso mientras menciona el nombre de Isabel. La cámara se gira de nuevo a donde está Ruiz-Mateos: "¡Qué gol le hemos metido, Isabel, con flan Dhul, de huevo...'¡Y leche!". Una frase que iba acompañada de un 'puñetazo'.

¿Estaba la campaña orientada a la venganza?

La campaña estaba para demostrar que Miguel Boyer era su enemigo número uno. "Ya me dirás que tiene que ver un flan con Boyer", ríe el publicista. Ruíz-Mateos no desaprovechó ni un frente para su batalla, pagaba por la información, utilizaba la publicidad y también los tribunales. En la España de los 90, los escándalos financieros llevaron a muchos VIPs a los banquillos de los juzgados. Y esperando, siempre estaba Ruíz-Mateos.

Puedes ver el anuncio original en el vídeo que acompaña esta noticia.

*José María Ruiz-Mateos luchó toda su vida en los tribunales pero nunca recuperó las empresas que le expropiaron en 1983. En los 90 la familia Ruiz-Mateos fundó Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial acusado de estafar a miles de españoles ofreciendo intereses desproporcionados. Todos sus hijos varones, los gestores del negocio familiar, han pasado por prisión condenados por un delito de estafa agravada.Teresa Rivero fue condenada a 7 años de prisión por defraudar a Hacienda 8 millones de euros en el Rayo Vallecano. Nunca entró en la cárcel.

*Actualmente están acusados en el caso 'Nueva Rumasa' de estafa agravada, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Ruiz-Mateos apartó a todas sus hijas de la gestión de los negocios para que ocuparan de la casa y la familia. Ninguna se ha visto involucrada en los procesos judiciales.

