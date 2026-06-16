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"¿Qué hace este imbécil?"

Alfonso Arús, sobre la nueva función de Instagram: "Yo lo veo absolutamente denigrante"

La actualización llegará pronto a España y ya está disponible en Europa y permitirá poner diferentes filtros a los mensajes de audio. "Se podrá poner una voz robótica, sensual o de algún personaje", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Alfonso Arús, sobre la nueva función de Instagram: "Yo lo veo absolutamente denigrante"

Instagram ya ha lanzado en Europa una nueva funcionalidad que permite añadir efectos a los mensajes de audio, parecidos a los filtros que usamos en las imágenes. "Se podrá poner una voz robótica, sensual o de algún personaje animado", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s acerca de esta función que llegará a España próximamente. "Eso sí, la persona que lo reciba va a poder saber de qué forma se ha manipulado", advierte la periodista. "Yo lo veo absolutamente denigrante", sentencia Alfonso Arús. "Pensarás: '¿Qué hace este imbécil haciendo ver que es un pirata?'", comenta. Aunque cree que "el invento" tendrá "poca aceptación" sabe muy bien que una persona de su entorno lo va a usar frecuentemente.

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