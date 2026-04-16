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Sandra Bullock bate todos los récords al abrir su perfil en Instagram

En Aruser@s, los colaboradores comentan la llegada de Sandra Bullock a Instagram, desvelando los detalles de su primer vídeo y la posible implicación de su amiga Jennifer Aniston en su debut.

Sandra Bullock bate todos los récords al abrir su perfil en Instagram

En Aruser@s, Tatiana Arús comparte el primer vídeo que ha subido la actriz Sandra Bullock a su nuevo perfil de Instagram. Según apunta la colaboradora, la actriz se habría sumado a esta red social gracias al empujón de su amiga Jennifer Aniston, quien la habría animado a empezar a compartir con sus seguidores su día a día.

"Jennifer dejó entrever que le estaba abriendo la cuenta de Instagram a alguien, pero no lo desvelaba hasta algo más tarde", explica la tertuliana.

En el vídeo que acompaña a esta noticia podéis ver el clip con el que ha dado la bienvenida a su nueva etapa en redes.

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