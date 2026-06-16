Corinna vende las joyas que le regaló el rey emérito Juan Carlos I, entre ellas el supuesto anillo de compromiso

A través de una subasta en la casa Bonhams, la empresaria alemana ha obtenido más de 800.000 euros al vender algunas de sus joyas, entre ellas algunas que le regaló el rey emérito Juan Carlos I.

La empresaria alemana Corinna Larsen, a quien Juan Carlos I denunció el año pasado —y con quien mantuvo una relación extramatrimonial—, se ha embolsado más de 800.000 euros vendiendo algunas de sus joyas, entre ellas algunas que el rey emérito le habría regalado durante su 'affaire'.

Según ha adelantado 'La Razón', una "distinguida 'lady' europea" sacó una serie de lotas de joyas a subasta a través de la casa Bonhams, si bien varios expertos apuntan a que esta 'lady' es Corinna Larsen. David Rato, autor de 'Spanish Royal Jewels', ha llegado a esta conclusión al comprobar que entre las joyas puestas a subasta se encuentran dos piezas que claramente pertenecían a Corinna.

La primera es una pulsera de diamantes de la joyería madrileña Aldao con la que la alemana posó en la revista '¡Hola!'. Según Rato, se trata de un diseño de 11 piedras acompañado de dos pendientes que ha sido vendido por más de 170.000 euros. La otra pieza que ha llamado la atención de Rato es un anillo, de la misma casa, con un diamante de ocho quilates y medio.

Fue la propia Corinna la que desveló en su momento que el monarca le había regalado una casa en Suiza, una finca en Marruecos, varios inmuebles en Inglaterra y un anillo con el que el rey le iba a pedir matrimonio. En ambos casos, las piezas fueron valoradas en su momento en más de un millón de euros. El anillo, en esta ocasión, ha sido vendido por cerca de 120.000 euros.

La pieza más cara de esta colección ha sido un anillo con un zafiro de Birmania de más de 14 quilates, vendido por casi 280.000 euros. Dos de los lotes que se han puesto a subasta incluyen regalos del sultán de Omán, como un reloj de oro blanco y diamantes de Bulgari, por el que han pagado casi 7.000 euros.

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