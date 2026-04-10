Zaida Cantera se muestra contundente con Ester Muñoz tras no pedir perdón por sus palabras sobre el soldado español: "Debe dimitir"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, no ha rectificado ni pedido perdón por sus palabras sobre la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. En el vídeo podemos ver al completo la contundente reacción de Zaida Cantera.

La portavoz del PP Ester Muñozrestaba importancia a la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuando los medios le preguntaban por lo sucedido: "Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", respondía Muñoz.

Un día después, lejos de rectificar, Muñoz contestaba así a las preguntas de laSexta: "He defendido cada día a las Fuerzas Armadas y voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender a España, para defender los intereses de España. Y lo voy a seguir haciendo siempre, como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso".

La reacción de Zaida Cantera a este 'no perdón' de la popular ha sido contundente: "Le habéis dado la oportunidad de disculparse y no se ha disculpado. La falta de disculpa es una reafirmación. Esta mujer debe dimitir porque no es la primera vez que le falta el respeto a las Fuerzas Armadas. Se lo faltó a los militares de la Unidad Militar de Emergencias en la DANA

Además, señala Cantera, que esto es un hecho recurrente en el PP: "Ya vimos cuál fue su actuación con el Yak 42 o cuál han sido sus actuaciones cada vez que han tenido que intervenir las Fuerzas Armadas y ya vemos cuáles son sus votos cada vez que hay que subirle los salarios".

Por otro lado, Cantera quiere dejar claro, por un lado, que "el ejército de Israel no es absolutamente nadie, ni desde el punto de vista legal, ni en el parámetro internacional del derecho, en el Líbano. Por tanto, no puede detener como si fuera la policía, porque no tiene potestad para ello. Si una persona entra en el Líbano y se lleva con la fuerza a otra persona, vaya uniformado o no, eso se llama secuestro. Y lo que ocurrió fue el secuestro por parte de las fuerzas israelíes (....)".

Así, "tenemos a un PP que no ha rectificado", añade, porque ni ha rectificado ella (Muñoz) ni tampoco su jefe, "y eso es muy grave", sentencia Cantera: "No apoyan a nuestros soldados. Y nuestros soldados no se tocan, se les respeta".

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