Desmontando las mentiras xenófobas de Vox: el 94% de los migrantes ha llegado de manera regular en los últimos 10 años

El contexto En la primera sesión de control del curso político, celebrada este miércoles, el presidente del Gobierno y el líder de Vox han protagonizado varios cruces de palabras sobre migración.

Santiago Abascal, el líder del partido que niega la violencia machista, la manosea. Tal como se ha podido ver este miércoles en la primera sesión de control del año político, el dirigente de Vox ha demostrado, a golpe de titular, que solo le interesan los agresores de alguna nacionalidad.

Así, Abascal leía algunos de los titulares que han sido noticia estas últimas semanas: "Detenido un migrante magrebí por violar a una joven española...". El presidente del Gobierno le respondía con contundencia: "Con independencia de que sea español o no, cuenta con la absoluta condena".

Y para desmontar algunos bulos de la ultraderecha, Pedro Sánchez ha tirado de pedagogía: "Durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes ha llegado de manera regular".

Y efectivamente, según datos del Ministerio del Interior, de los casi 7 millones de extranjeros que viven en España, solo un 6% ha llegado de manera irregular en la última década.

De este modo, Sánchez insistía al líder de Vox en que su discurso es "interesado contra los extranjeros", ya que las llegadas en patera y por vía terrestre han bajado este año un 32% en toda España y un 50% en Canarias.

No obstante, también es cierto que el año pasado esas llegadas fueron especialmente relevantes, más aún en Canarias, donde el contraste fue mucho mayor: ha recibido un 52% menos de migrantes irregulares que en el mismo periodo de 2023.

Por último, Pedro Sánchez sí ve un problema de reto demográfico y asegura que serán los migrantes la solución para sostener el sistema de bienestar.