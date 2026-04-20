Zaida Cantera analiza el acuerdo entre PP y Vox para investir a Guardiola: "Es la extensión de Trump en Extremadura"

Zaida Cantera analiza el pacto que PP y Vox han firmado en Extremadura, en el que, como dice Santiago Abascal, los españoles irán primero en temas como el alquiler social o la vivienda protegida.

José Antonio Fuster (Vox) asegura que el PP está "completamente de acuerdo" con el pacto firmado en Extremadura y en particular con la llamada prioridad nacional: "El PP de Extremadura está completamente de acuerdo en la prioridad nacional", ha dicho el dirigente de Vox. Ambas formaciones han firmado en la región extremeña un documento en el que, como dice el líder de Vox, Santiago Abascal, los españoles irán primero en temas como el alquiler social o la vivienda protegida.

"Esto no es ni más ni menos que la extensión de Trump en Extremadura", afirma contundente Zaida Cantera, exvicepresidenta de la NATO PA. Es decir, no han tocado temas como violencia de género o aborto, porque "lo que se ha extendido en ese 'trumpismo' trasnacionalista es precisamente el hablar de la inmigración.

"¿Qué es lo que ha salido en las pantallas de televisión?", pregunta Cantera. "El ICE", responde. Y lo han intentado vender, asegura, "como algo exitoso, cuando realmente es una de las mayores violaciones de derechos humanos que estamos viendo, salvando las distancias con lo que acabamos de ver en el Líbano y en Palestina".

Según Cantera, con esta estrategia y estas medidas, intentan ganar votos, pero "yo les diría a todos aquellos votantes que son bienvenidos a esta España y que han conseguido la nacionalidad, que tengan cuidado con esta prioridad nacional, porque la prioridad nacional no tiene que ver con el Documento Nacional de Identidad", señala Cantera, recordando así que en España, como en otros países europeos, la nacionalidad no se obtiene solo por el lugar de nacimiento, sino que uno es español porque sus padres o alguno de sus padres son españoles, es decir, "es de manera sanguínea".

"Nosotros somos un pueblo acogedor, igual que fuimos en su momento un pueblo de emigración debido a nuestras circunstancias, somos un pueblo que no tiene ningún inconveniente en nacionalizar", defiende Cantera, criticando a aquellos que se "se creen estos cantos de sirena": "Porque bien que quieren excluir a estas personas nacionalizadas, pero bien que les gusta luego explotarlos en determinadas circunstancias como trabajadores", concluye.

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