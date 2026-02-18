Yolanda Díaz defiende la respuesta de Marlaska ante la denuncia contra el DAO pero pide que los hechos "se esclarezcan"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda y ministra admite que la denuncia que conocimos este martes recoge unos hechos "gravísimos" y traslada su "apoyo absoluto" a la víctima. "Creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer", asegura en Al Rojo Vivo.

Yolanda Díaz ha calificado de "gravísimos" los hechos denunciados contra el exDAO de la Policía Nacional por agresión sexual, mostrando su "apoyo absoluto" a la denunciante. En Al Rojo Vivo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha solicitado que se investigue lo ocurrido. Respecto a la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Díaz considera que ha dado explicaciones sobre una persona que no está bajo su cargo, pero insiste en el derecho ciudadano a conocer la verdad. Critica al Partido Popular por usar estos casos políticamente y recalca que el machismo no debe ser instrumentalizado. Díaz pide una investigación en la Policía Nacional por la gravedad de los hechos.

Preguntada por la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante esta crisis, Díaz ha considerado que el ministro ha dado explicaciones acerca de una persona que "no está a su cargo". "Todas las acciones que se tengan que hacer me constan que se van a tomar", añade. No obstante, insiste en que la ciudadanía tiene "derecho a saber por la gravedad de los hechos".

Sí que ha sido más dura al referirse al Partido Popular y al uso que cree que hace la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de estos casos, instándoles a "parar ya". "Las víctimas de todo tipo de discriminaciones, de agresiones y de violencias somos las mujeres. Y no lo somos porque seamos del PP, ni de Sumar, ni del PSOE. Es que somos víctimas en la sociedad española, en el conjunto del mundo y, por tanto, esto que está haciendo el PP es lo que nunca jamás se debe hacer en política", critica.

Díaz añade que el machismo "es machismo y las mujeres no necesitamos estos comportamientos", insistiendo en que no se pueden usar estos casos para "dar golpes al adversario político". La ministra pide que se abra una investigación en el cuerpo de la Policía Nacional ante la gravedad de los hechos que se denuncian.

