Joaquim Bosch, sobre la declaración de Vilaplana por la comida en 'El Ventorro': "No es para que se pueda investigar lo que hizo Mazón"

La jueza de laDANA ha citado a declarar, como testigo, el 3 de noviembre a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante valenciano 'El Ventorro' el fatídico día de la tragedia. El magistrado Joaquim Bosch lo analiza en este vídeo.

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha citado como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en 'El Ventorro', para el próximo 3 de noviembre. Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) quiere dejar claro que "esta declaración no es para que, a partir de sus manifestaciones, se pueda investigar lo que hizo Carlos Mazón, porque al ser president de la Generalitat está aforado y, por tanto, no se le puede investigar".

De hecho, tal como recuerda el magistrado, "la jueza instructora, inicialmente, había considerado que esto podría traer situaciones problemáticas, por la posición procesal de Mazón". Pero la Audiencia de Valencia revocó esta decisión.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia considera la declaración de Vilaplana "pertinente y útil", tal copmo explica Bosch, "para determinar cómo se realizó la gestión por parte de las personas investigadas (la exconsellera de interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso) porque a partir de las conversaciones admitidas entre el president y Pradas, y de lo que escuchara Manibel Vilaplana, se pueden aportar datos para aclarar si la gestión que realizó Pradas pudo ser gravamente imprudente".

Es decir, según aclara el magistrado, "en principio, la declaración de Vilaplana va para aclarar cómo actuó la exconsellera". Ahora bien, esta testifical podría tener una posibilidad añadida: "La Audiencia de Valencia indica que, si a partir de la testifical de Vilaplana, se desprenden datos de que hubo acciones u omisiones de Mazón, se tendría que remitir una exposición razonada para que se le imputara a Mazón ante el Tribunal Superior de Justicia", remata el magistrado. En el vídeo podemos ver completa, y al detalle, su explicación.

