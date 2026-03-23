Yago Rodríguez ve poco probable una negociación real entre EEUU e Irán: "No parece creíble que haya conversaciones serias"

Al analista le resulta difícil creer en contactos reales entre Estados Unidos e Irán en medio de la escalada: "¿Quién se atreve a negociar después de todo esto?", plantea, dudando de que pueda existir un diálogo serio que desemboque en un acuerdo.

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, pone en duda el ultimátum anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que ordenó "posponer durante cinco días" cualquier ataque contra infraestructuras energéticas de Irán.

Trump lo comunicó a través de su red social Truth Social, donde afirmó que Washington y Teherán han mantenido en los últimos días "conversaciones muy positivas y productivas" orientadas a resolver sus hostilidades en Oriente Medio.

Sin embargo, Rodríguez rebaja de forma contundente la credibilidad de ese escenario: "Yo le asigno una baja probabilidad de que todo esto sea cierto", señala, poniendo en duda la existencia de una negociación real.

El analista subraya además el contexto reciente de máxima tensión, marcado por ataques que habrían afectado directamente al entorno del liderazgo iraní. "Acaban de matar al padre del líder de Irán hace apenas tres semanas", explica.

En este clima, insiste, resulta muy difícil sostener la idea de un canal diplomático sólido. Rodríguez señala que desde Irán han denunciado en varias ocasiones las filtraciones contradictorias sobre supuestos contactos, algunas difundidas a través de medios como Axios.

"¿Quién se atreve a negociar después de todo esto?", plantea. "Has eliminado al mensajero, has atacado al líder del adversario. Es muy difícil que exista comunicación y, más aún, una negociación seria que pueda desembocar en un acuerdo real".