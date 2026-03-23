Ahora

ultimátum de eeuu

Yago Rodríguez ve poco probable una negociación real entre EEUU e Irán: "No parece creíble que haya conversaciones serias"

Al analista le resulta difícil creer en contactos reales entre Estados Unidos e Irán en medio de la escalada: "¿Quién se atreve a negociar después de todo esto?", plantea, dudando de que pueda existir un diálogo serio que desemboque en un acuerdo.

Yago Rodríguez ve poco probable una negociación real entre EEUU e Irán: "No parece creíble que haya conversaciones serias"

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, pone en duda el ultimátum anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que ordenó "posponer durante cinco días" cualquier ataque contra infraestructuras energéticas de Irán.

Trump lo comunicó a través de su red social Truth Social, donde afirmó que Washington y Teherán han mantenido en los últimos días "conversaciones muy positivas y productivas" orientadas a resolver sus hostilidades en Oriente Medio.

Sin embargo, Rodríguez rebaja de forma contundente la credibilidad de ese escenario: "Yo le asigno una baja probabilidad de que todo esto sea cierto", señala, poniendo en duda la existencia de una negociación real.

El analista subraya además el contexto reciente de máxima tensión, marcado por ataques que habrían afectado directamente al entorno del liderazgo iraní. "Acaban de matar al padre del líder de Irán hace apenas tres semanas", explica.

En este clima, insiste, resulta muy difícil sostener la idea de un canal diplomático sólido. Rodríguez señala que desde Irán han denunciado en varias ocasiones las filtraciones contradictorias sobre supuestos contactos, algunas difundidas a través de medios como Axios.

"¿Quién se atreve a negociar después de todo esto?", plantea. "Has eliminado al mensajero, has atacado al líder del adversario. Es muy difícil que exista comunicación y, más aún, una negociación seria que pueda desembocar en un acuerdo real".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump ordena "posponer durante cinco días" cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y energéticas de Irán
  2. Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos al 2% antes de que "las tres derechas" lo tumben
  3. Ortega Smith no cede y seguirá de portavoz de Vox: "Se han encontrado con un muro de piedra"
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"