Yago Rodríguez, sobre las intenciones de EEUU en Irán: "Si la idea es entrar para un cambio de régimen, esto puede terminar en una guerra larga"

El director de 'The Political Room' apuesta porque la ofensiva estadounidense sea "algo mucho más concreto, preciso y corto", aunque apunta que desde EEUU avisan que pueda ser "una cuestión de días".

Estados Unidos, en una operación conjunta con Israel, ha atacado Irán. Y, desde el país estadounidenses, periodistas expertos en seguridad nacional advierten que esta operación militar puede que en esta ocasión no sea un ataque aislado, sino una "cuestión de días".

Yago Rodríguez, en Al Rojo Vivo, ha detallado que la duración dependerá de los intereses estadounidenses: "Buscar la pieza clave que haga al régimen cambiar su posición respecto al programa nuclear y ceder en las demandas de EEUU e Israel es una cosa. Algo que puede ser muy medida, que puede requerir una serie de golpes psicológicos, eliminar a una serie de personas no solo por el puesto que ostentan en la Guardia Revolucionaria, sino también por el impacto psicológico que va a tener en los líderes de Irán".

"Si la idea es sencillamente un cambio de régimen, estamos hablando de un objetivo mucho más difícil, que normalmente requeriría tropas sobre el terreno. Por tanto, se expone a una guerra larga y sin un fin claro", ha añadido el director de 'The Political Room'.

De hecho, ha apuntado que sería algo que va "en contra" de lo que ha estado realizando Donald Trump hasta ahora. Por ello, su apuesta es que EEUU "va a buscar algo mucho más concreto, preciso y corto": "Y si ven que no pueden alcanzar el objetivo, lo abandonarán pronto. Pero si la idea es entrar en una campaña aérea para un cambio de régimen que no está claro si va a llegar o no, esto puede terminar en una guerra larga".

