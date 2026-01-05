Yago Rodríguez explica cómo fue el momento en que la CIA capturó a Maduro en Venezuela: "Hubo un combate muy fuerte"

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', expone en Al Rojo Vivo cómo la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU fue mucho más "violenta" de lo que parecía inicialmente. En el vídeo, los detalles.

La Casa Blanca habla de una operación de película cuando define la histórica captura de Nicolás Maduro. El líder venezolano descansaba plácidamente en su residencia a las afueras de Caracas cuando el Ejército de Estados Unidos le sorprendió, le capturó junto con su mujer y lo llevó a Nueva York, a la cárcel de Brookyln conocida como el "infierno en la tierra".

Sobre las 2:00 de la madrugada hora local, las luces de Caracas se apagaron y, en solo tres minutos, los soldados de la Delta Force llegaban a la estancia donde se encuentran Maduro y su esposa tratando de encerrarse en una habitación del pánico.

Según explica en directo para Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', asintiendo que "sin duda" fue un ataque más violento de lo que en un principio se esperaba: "Lejos de la imagen inicial, en la que dio la sensación de que ese ataque había sido relativamente limpio, con relativamente pocas bajas, incluso, me dio la sensación de que se lo han facilitado bastante a los estadounidenses", admite, lo cierto es que, según los vídeos que comenzamos a ver, "hubo un combate muy fuerte, una vez se llegó al lugar donde estaba Maduro".

De este modo, relata el experto, "intentaron derribar los helicópteros, dispararon sus lanzamisiles sobre los mismos, y gracias al uso de bengalas y sistemas láser, que cegan la cabeza de los misiles lograron desviar varios de ellos... Incluso, uno de los helicópteros resultó extremadamente dañado, si hubiera sido un helicóptero civil, seguramente no lo hubiera contado, pero son especiales".

Por tanto, insiste en que "hubo un combate muy fuerte" y "ahí es donde se cree que esos 32 funcionarios cubanos habrían muerto", concluye el experto. El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha explicado en un comunicado que "32 combatientes cubanos" perdieron la vida tratando de evitar que el Ejército estadounidense detuviese a Nicolás Maduro el pasado sábado.

