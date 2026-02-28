Yago Rodríguez, sobre las consecuencias del ataque a Irán: "Es posible que China esté pasando información actualizada a Irán"

¿Por qué es importante?Yago Rodríguez advierte de que, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Pekín podría estar facilitando inteligencia satelital actualizada a Teherán, alterando el equilibrio estratégico en la región.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado las tensiones en Oriente Próximo, reconfigurando el panorama geopolítico de la región. Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', analiza en Al Rojo Vivo las consecuencias estratégicas de esta operación, que podrían influir en futuros escenarios como Taiwán. Destaca la importancia de la "innovación militar" y la inteligencia satelital, sugiriendo una posible coordinación tecnológica entre China e Irán. Antonio García Ferreras, director del programa, resalta el papel de la información en tiempo real como factor estratégico. Rodríguez concluye que, aunque Irán podría resistir mejor, la potencia de fuego de EEUU debería prevalecer.

El alcance y las implicaciones estratégicas del ataque combinado de Estados Unidos e Israel contra Irán son aún desconocidos, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que esta ofensiva eleva la tensión en Oriente Próximo y reconfigura el tablero geopolítico regional.

En Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', desgrana los elementos militares y estratégicos de una operación que, apunta, no solo tiene consecuencias inmediatas en el terreno, sino que puede anticipar dinámicas futuras en escenarios como Taiwán.

Según explica el experto en geopolítica, en toda guerra se activan procesos de "innovación militar" y adaptación sobre la marcha, con lo que Irán ya ha podido medir "la capacidad de penetración" de las bombas antibúnker estadounidenses y calcular "el tiempo de reacción" debido a que "acaba de vivir una serie de ataques serios hace apenas unos meses".

Además, apunta a un elemento que considera clave: la inteligencia satelital. Durante la acumulación de fuerzas de EEUU en la zona, afirma, "ha estado muy presente la fotografía satelital china", lo que abre la puerta a una mayor coordinación tecnológica entre China e Irán. "Es posible que China esté pasando información más actualizada" a Irán, advierte, en un escenario comparable, afirma, al apoyo que EEUU ha prestado a Ucrania mediante Starlink "sin involucrarse directamente en la guerra".

La hipótesis ha sorprendido al director del programa de laSexta, Antonio García Ferreras, quien destaca que durante semanas se han estado "monitorizando y televisando todos los movimientos" de las fuerzas estadounidenses en la región con el probable visto bueno de Xi Jinping. Algo que le parece "fascinante" y que evidencia hasta qué punto la información en tiempo real se ha convertido en un factor estratégico de primer orden.

Para Rodríguez, el interés de China va más allá de Oriente Próximo y tiene como telón de fondo Taiwán. Observar "cómo se organiza EEUU" o "cuánto tarda en concentrar" fuerzas resulta determinante para escenarios futuros. Además, hace hincapié en que la fotografía satelital actualizada puede facilitar ataques con misiles antibuque contra portaaviones, citando el precedente de los F-18 estadounidenses perdidos tras maniobras evasivas ante misiles hutíes.

Con mejor información, concluye, Irán podría "resistir más y mejor", aunque por "potencia de fuego" EEUU "debería poder imponerse".

