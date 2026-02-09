Pablo Montesinos, sobre el resultado de las elecciones en Aragón: "Es catastrófico para la marca del PSOE y para Pedro Sánchez"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo: "Al final, cuanto ves el mapa, es verdad que el PP esperaba un mejor resultado, pero la derecha arrasa y la izquierda pierde. Y esto lo estamos viendo absolutamente en todos los territorios".

El PSOE vuelve a tocar su suelo histórico en Aragón con 18 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2023. El único triunfador en la izquierda es la Chunta Aragonesista (CHA), que ha pasado de tres a seis escaños de la mano del joven Jorge Pueyo. Aragón queda así en manos de la extrema derecha en unos comicios en los que el PP se ha alzado con la victoria al obtener 26 escaños -dos menos que en 2023- y Vox ha doblado su resultado con 14.

Pablo Montesinos ha señalado que la de este domingo. "Con el añadido de que Pilar Alegría no era una candidata más, sale del seno del Consejo del Gobierno, es de la máxima confianza de Pedro Sánchez y al final lo que estamos viendo en estas elecciones, primero en Extremadura, ahora en Aragón, veremos qué pasa en Castilla y León y después en Andalucía, es que hay un hay un voto de castigo clarísimo al presidente del partido y a la marca socialista", ha resaltado.

