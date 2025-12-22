Ángel Munárriz, tras los resultados de las elecciones en Extremadura: "La mejor hipótesis para la izquierda es que haya desmovilización"

El periodista de 'El País' sostiene que Vox tiene incentivos para facilitar la investidura de María Guardiola, ya que le funciona apoyar presidentes del PP para luego hostigarlos desde la oposición, por lo que, tarde o temprano, "habrá entendimiento".

El periodista de 'El País' Ángel Munárriz ha analizado los resultados de las elecciones en Extremadura, que han dejado una victoria clara de la derecha,con cerca del 60% de los votos, y una dura derrota del PSOE.

Sobre la victoria agridulce de María Guardiola, Munárriz ha sido crítico con la lectura de los resultados: "Me parecen poco creíbles los saltitos en el escenario, la ovación de hoy y la lectura de los resultados sin ningún tipo de reflexión sobre como tu rival en el campo conservador más que duplica su apoyo. Tu ganas las elecciones, sí, pero por el desplome del PSOE. A efectos prácticos, no tienes más poder del que ya tenías", señala.

Sobre el papel de Vox, Munárriz cree que existen fuertes incentivos para facilitar la investidura de Guardiola: "A Vox le está funcionando tener presidentes del PP a los que luego atiza desde la oposición. Interrumpir una maniobra que le está dando resultados con una jugada tan disruptiva como forzar una repetición electoral no lo veo". En ese sentido, anticipa que "finalmente habrá entendimiento".

Más allá del resultado inmediato, Munárriz advierte de una tendencia de fondo: "La ultraderecha ya está aquí", afirma, señalando la consolidación y la derechización de un electorado cada vez más impermeable a los mensajes progresistas. "Se están derechizando las posiciones sobre política fiscal, inmigración, el Estado de las autonomías y las propias políticas autonómicas", resalta.

A partir de este diagnóstico, plantea dos escenarios para la izquierda: "La mejor hipótesis para la izquierda es que haya desmovilización; la peor, que se trate de una derrota política e ideológica".

