Afra Blanco destaca que el PP "siempre actúa igual" ante las emergencias: "Niega y luego acusa"

La sindicalista ha analizado la situación actual que vive España, recordando que los responsables de tener "los campos y bosques en condiciones" son las comunidades autónomas.

Afra Blanco ha confesado en Al Rojo Vivo que no cree que, en términos políticos, "todos actúen de la misma manera", destacando que tenemos una forma de proceder ante situaciones críticas y emergencias "siempre igual" en el Partido Popular.

Lo primero, según ha señalado la sindicalista, es la "negación" por parte de los 'populares'. "Se traduce en la Xunta de Galicia boicoteando las brigadas contra incendios, en Castilla y León no queriendo operativos estables durante todo el año porque es absurdo, y en Extremadura porque hay que acabar con la protección del medio ambiente como un término de lastre".

De esta forma, ha reiterado que el PP "siempre niega y luego acusa", echándole la culpa a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "¿De quiénes son las competencias?", se ha preguntado la sindicalista.

Afra Blanco ha recordado que los responsables de tener esos campos y bosques en condiciones con medios adecuados, son "las comunidades autónomas".

