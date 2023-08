Lejos de mostrarse arrepentido y dimitir, el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha hecho gala de machismo y una enorme soberbia en una vergonzante intervención ante la Asamblea de la RFEF este viernes, en la que ha hablado de "falso feminismo" e incluso se ha presentado a sí mismo como la víctima de un "asesinato social".

En su intervención, en la que ha descartado dimitir, Rubiales ha llegado a justificar su beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso aduciendo que en él "no hay deseo y no hay posición de dominio": "El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas", ha aducido incluso.

Acto seguido, ha arremetido contra quienes, según él, "están rindiendo pleitesía" a lo que ha llamado "falso feminismo", que, según él, "es una gran lacra en este país". Unas surrealistas palabras que además han sido acogidas con aplausos por parte del auditorio, ante el que Rubiales ha querido presentarse como un mártir, asegurando que "se está ejecutando un asesinato social" contra él. "Se me está tratando de matar", ha insistido.

Pero el presidente de la RFEF se ha permitido además dar lecciones de feminismo desde el atril, aportando su particular definición de igualdad: "La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer". Lo ha hecho dirigiéndose a sus hijas, afirmando que ellas sí son "feministas de verdad" frente al "falso feminismo que hay por ahí" y que, según él, "no busca la justicia" sino que prepara "una ejecución para ponerse una medalla".