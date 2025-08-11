Una vecina de Zamora desvela el miedo vivido por el incendio y lanza una petición: "Habría que prevenirlo antes de que pasara"

Esta vecina confiesa en Al Rojo Vivo que están viviendo momentos "angustiosos", destacando que la situación es "difícil" porque hay "mucho monte". "Cuando sucede esto, ya hay que dejarlo quemar", señala.

Castilla y León ha amanecido este lunes con ocho grandes incendios activos y sin control, cuatro de índice de gravedad dos y los otros cuatro en uno, entre ellos el más grave y que afecta al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca de El Bierzo (León).

Además, permanece activo y con un índice de gravedad dos el incendio declarado este pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

Una vecina de Congosta, una de la localidades que ha tenido que ser desalojada, cuenta en Al Rojo Vivo que pasaron la noche fuera de casa "con miedo" porque no sabían lo que se iban a encontrar por la mañana. "Es muy angustioso", reconoce.

"El pueblo en el que nací está todo quemado", lamenta, reconociendo que, aunque hay bastantes medios ayudando, es "difícil" sofocar el incendio porque hay "mucho monte".

De esta forma, señala que cree que lo que se debería hacer es prevenirlo antes de que pase. "Cuando ya sucede esto, hay que dejarlo quemar", asegura, destacando que ya lo único que pueden hacer es "perimetrarlo" para que no llegue a las viviendas.