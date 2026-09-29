Juanma Romero, sobre el decreto de vivienda: "Es una victoria de la movilización social y de una anciana que ha luchado hasta el final por sus derechos"

El periodista destaca la prórroga de los alquileres hasta 2028 y considera clave que las medidas lleguen al Congreso con posibilidades de ser convalidadas, frente a un decreto más ambicioso que pudiera ser rechazado.

PSOE y Sumar han cerrado el acuerdo para aprobar el decreto de vivienda. Finalmente, no será un único Real Decreto-ley, sino dos, según han confirmado fuentes consultadas por laSexta. Los partidos que conforman el Gobierno de coalición aseguran que las medidas buscan dar respuesta a "las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos".

Las iniciativas serán llevadas a un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este viernes, después de que el Gobierno haya solicitado formalmente su celebración.

Sobre el acuerdo, el periodista Juanma Romero ha analizado en Al Rojo Vivo si las medidas suponen una victoria o una derrota para el Ejecutivo y sus socios.

Romero considera que el pacto puede interpretarse de distintas maneras y destaca, especialmente, que algunas medidas que fueron rechazadas por el Congreso hace apenas unos meses vuelven ahora al debate parlamentario con posibilidades de salir adelante.

"Esto se puede ver como una derrota, como una victoria. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora mismo vaya en el decreto principal la prórroga de los alquileres, que fue tumbada en abril por la mayoría de la Cámara y que ahora sí va a salir, sí que es un triunfo hasta 2028", ha señalado.

El periodista también ha destacado que se han producido avances respecto a las posiciones que mantenían los diferentes grupos políticos hace tan solo unos meses.

"Yo creo que sí que se ha avanzado respecto a las posiciones que tenían todos los grupos hace tan solo unos meses", ha explicado Romero, que vincula este cambio con la presión social generada tras el caso de Maricarmen.

"Ese milagro, digamos, se ha producido por el desalojo a la fuerza de Maricarmen. Por lo tanto, yo creo que es una victoria de la movilización social, evidentemente, y de una anciana que ha luchado hasta el final por sus derechos".

Para Romero, el caso de Maricarmen ha tenido un papel determinante a la hora de volver a poner la vivienda en el centro de la agenda política. Por ello, considera que parte del resultado debe atribuirse también a su lucha.

"Creo que hay que atribuirle, desde luego, a ella la victoria y el que se hayan movido todos los grupos", ha afirmado.

Eso sí, el periodista advierte de que las medidas están lejos de resolver por completo el problema de la vivienda y recuerda que el Congreso cuenta actualmente con una mayoría de derechas, lo que condiciona las posibilidades de sacar adelante determinadas iniciativas.

"Esto nunca va a ser suficiente. Evidentemente que no, porque el Congreso ahora mismo tiene una mayoría de derechas", ha apuntado.

En este contexto, Romero considera que puede resultar más efectivo aprobar un decreto con medidas que tengan posibilidades reales de ser convalidadas por la Cámara que presentar un texto más ambicioso que termine siendo rechazado.

"Es más útil que haya un decreto en el que vayan muchas de estas medidas y puedan ser convalidadas y no un decreto que sea de máximos y que no obtenga ningún tipo de convalidación en el Congreso y que finalmente vaya a la basura el viernes", ha concluido.

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