Valdivia, tajante sobre las protestas por el genocidio en Gaza: "Los culpables son los organizadores de La Vuelta que han traído al equipo de Israel por valores mercantilistas"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia confiesa, además, que le da tristeza que el mundo del deporte esté guardando este silencio cómplice con Israel, cuando no lo hizo con Rusia. En el vídeo, los detalles.

Después de que la Audiencia Nacional haya abierto diligencias por las protestas en contra de la participación del equipo de Israel en La Vuelta por el genocidio en Gaza, ante un posible delito de odio, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'Infolibre' tiene claro quiénes son los culpables de todo esto.

"Los culpables son los organizadores de la Vuelta que han puesto por valores mercantilistas a un equipo que blanquea el genocidio que se está produciendo en Gaza (...) Ese equipo no tendría que estar ahora mismo pisando las carreteras españolas", asegura el periodista.

Además, confiesa Valdivia que le da "pena y tristeza" que "el mundo del deporte esté guardando este silencio cómplice en su mayoría con Israel, cuando sí lo hizo de forma contraria con Rusia, porque los ciclistas compiten pero también tienen voz ante lo que está pasando en el mundo y son, además, referentes para nuestros niños". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.