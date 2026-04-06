Valdivia reacciona a la ovación que recibió el rey emérito en la Maestranza: "¿Qué aplaudían, que no pague? Menos toros y más impuestos"

El periodista ha afirmado que Juan Carlos I "tiene ese 'tufillo' de cercanía a la derecha y a la ultraderecha". "Ir a los toros con toreros como Morante, que simpatiza abiertamente con la ultraderecha, hace que el emérito mande el mensaje de que está de esa parte", ha expresado.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista de 'Infolibre', ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la ovación que recibió el rey emérito en la corrida del Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla, cuyo cartel incluía a toreros como Morante y Roca Rey.

"En mi opinión, menos toros y más impuestos", ha afirmado de forma tajante Valdivia, quien ha destacado que Juan Carlos I "está ahora mismo en Abu Dabi porque allí tiene una fortuna, porque decidió defraudarnos a todos los españoles". "Y él era el jefe del Estado, pero se sirvió del Estado para hacer una fortuna", ha apostillado.

Así, el periodista se ha preguntado, con todo su "respeto a la gente que estaba en la plaza de toros, qué aplaudían. "¿Aplaudían que no se pague impuestos? ¿Aplaudían que no rinda cuentas a Hacienda el que fue el máximo representante público de este país? ¿Qué estaban aplaudiendo?", ha manifestado, tras lo que ha defendido que el rey emérito "nos debe muchas explicaciones a todos los españoles".

Además, Antonio Ruiz Valdivia ha señalado que el monarca "tiene ese 'tufillo' de cercanía a la derecha y a la ultraderecha". "Ir a los toros, además con toreros como Morante, que simpatiza abiertamente con la ultraderecha, hacen que también el rey emérito decida mandar este mensaje a todos los españoles, que es que él está de parte de una parte de España y está muy cercano a la ultraderecha y a la derecha de este país", ha subrayado, tras lo que ha concluido su intervención afirmando que "no es el rey de todos".

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