Valdivia, tras el desahucio de Maricarmen: "Mientras tanto, hay unos pocos que están jugando al Monopoly"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de 'Huffington Post', reacciona en Al Rojo Vivo, al desahucio de Maricamen, una mujer de 87 años a la que han echado de la casa en la que ha vivido más de 70 años.

La comisión judicial ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer 87 años, en favor de un fondo buitre. Maricarmen llevaba más de 70 años viviendo en la vivienda de la calle madrileña de Sainz de Baranda. El periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de 'Huffington Post', lamenta lo ocurrido y así lo expresa en Al Rojo Vivo.

"Tenemos todos el corazón partido en estos momentos escuchando esos gritos, las ventanas de ese patio... Creo que millones de españoles están sintiendo lo mismo que nosotros, mientras hay unos pocos riéndose en estos momentos y jugando al Monopoli. Esta es la peor versión del ser humano, esta es la codicia. Esto es lo que está pasando en todas las ciudades de nuestro país", afirma Valdivia.

Y en concreto, en Madrid, la ciudad donde se está produciendo el desahucio de Maricarmen, "esa ciudad tan guay, tan desarrollada donde se celebra la Fórmula 1, donde vienen millonarios, llenan hoteles de cinco estrellas (...) están desahuciando a una mujer de más de 80 años", critica el periodista, señalando la importancia y la urgencia de actuar ya mismo.

"El Ayuntamiento de Madrid tiene culpa, la Comunidad de Madrid, pero creo que también ahora mismo, que estamos viendo el espectáculo bochornoso del spray, el Congreso de los Diputados tendría que estar debatiendo sobre ese decreto para prohibir desahucios de este tipo", añade y concluye Valdivia. En el vídeo, podemos ver, no obstante, al completo su intervención.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.