Valdivia, tras las denuncias de acoso en el PP: "Cuando es alguien de izquierdas lo llevan al Senado, cuando es uno de los suyos, lo tapan"

Tras conocer que el PP de Madrid habría tapado un presunto caso de acoso sexual, el periodista Antonio Ruiz Valdivia critica al PP por no hacer lo mismo que con el caso Salazar (PSOE). En el vídeo, los detalles.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, de 'InfoLibre', valora en Al Rojo Vivo la noticia que 'El País' ha publicado este jueves: el Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra su alcalde, Manuel Bautista.

Según este medio, la edil acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante. "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada", llegó a decirle Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

La respuesta del PP ante la publicación de estas informaciones ha sido clara: "Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual", ha dicho el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, quien, además, ha restado importancia a la denuncia y ha asegurado que hubo "una disputa laboral", no un caso de acoso sexual.

Tras escuchar estas declaraciones, Ruiz Valdivia recordaba como Feijoo decía que una mujer tiene el deber de denunciar ante los tribunales, "pero un partido político, y él es el líder del PP, tiene el deber de investigar, tiene el deber de saber qué ha pasado con esas denuncias que ha presentado su edil", destaca el periodista.

Más aún, añade, "en un día en el que el PP ha hecho que Paco Salazar (PSOE) vaya al Senado a dar explicaciones por esos supuestos casos de abuso": "Cuando es un socialista o alguien a izquierdas, el PP lo llevan al Senado, y cuando es uno de los suyos, lo tapan y lo silencian. No hemos escuchado todavía al alcalde de Móstoles dar ningún tipo de explicación".

Por su parte, Antonio García Ferreras pregunta: "¿Por qué Feijóo no les exige a las mujeres que han denunciado a Salazar ir a la Justicia? Les han dado credibilidad y en ningún momento el PP ha dicho que vayan a los juzgados, pues en este caso, lo mismo con alguien que forma parte de tu partido político".

Y además, apostilla Valdivia, con ello, "Feijoo está reconociendo que su partido político no es un entorno confiable para que una mujer pueda denunciar internamente lo que está pasando". Es decir, con esas declaraciones de Feijóo, "lo que está diciendo es que aquí, en el PP, no estáis protegidas, sino que os tenéis que ir a un juez", concluye el periodista.

En el vídeo podemos ver al completa esta secuencia, así como las declaraciones de Alfonso Serrano.

