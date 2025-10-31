Valdivia, sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: "El PP tenía su gran bala política de este otoño y lo que hizo fue pegarse un tiro en el pie"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza en este vídeo la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del llamado caso Koldo, en el Senado, que tuvo lugar este miércoles 30 de octubre.

El presidente del Gobierno comparecía en el Senado, a petición del PP, en la llamada comisión de investigación del caso Koldo, y vivía una tensión máxima con Alejo Miranda, el diputado del PP encargado de hacerle las preguntas, unas preguntas que fueron atropelladas y que apenas dejaron espacio para que Pedro Sánchez respondiera.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, de 'InfoLibre', que siguió atentamente desde el Senado este interrogatorio, asegura: "El PP tenía su gran bala política de este otoño, y lo que hizo fue pegarse un tiro en el pie". El PP, añade, tuvo un "grandísimo problema": "Interrogó al presidente como el personaje que se cree que es y no como presidente, sin utilizar las preguntas adecuadas".

Tanto es así que, según Valdivia, preguntaron de forma más directa la senadora de Sumar o el de EH Bildu que el diputado del PP, que "hizo un batiburrillo entre saunas, Venezuela y Koldo y no hizo ninguna pregunta directa ni digna". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

