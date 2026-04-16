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Propuesta ante la crisis

Urquizu reflexiona sobre la propuesta de Bruselas del teletrabajo: "La gente que lo ejerce está más satisfecha"

El sociólogo ha señalado que esta es una medida que, en ese progreso que tenemos que hacer en el mercado laboral, "se tiene que contemplar". "Permite conciliar mejor la vida familiar y laboral", ha destacado.

Urquizu reflexiona sobre la propuesta de Bruselas del teletrabajo: "La gente que lo ejerce está más satisfecha"

Bruselas está reaccionando ante la presión de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía y el combustible. Si no disminuye su precio, la Unión Europea sugiere un transporte público más barato y teletrabajo "obligatorio" al menos un día a la semana.

Ignacio Urquizu ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta última propuesta, señalando que el teletrabajo es una de las opciones que se barajan en muchos lugares, pero que todavía es minoritario.

"La gente que lo ejerce está más satisfecha con el trabajo", ha señalado, destacando que esta medida permite conciliar mejor la vida familiar con la laboral.

Por tanto, ha defendido que, en ese progreso que tenemos que hacer en el mercado laboral, esta es una de las opciones que "hay que contemplar".

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