Ignacio Urquizu, sobre la comisión de investigación a Sánchez: "La institucionalidad está bajo mínimos"

El sociólogo ha aportado una nueva mirada al debate sobre la comisión de investigación a Sánchez por el caso Koldo. Critica que se haya convertido en un espectáculo político y advierte que "si alguien perdió totalmente ayer fue la ciudadanía, porque no asistieron a ningún tipo de debate útil".

Ignacio Urquizu ha aportado una nueva perspectiva al debate sobre la comisión de investigación a Sánchez por el caso Koldo. Para el sociólogo, el foco se ha desviado: "Se está hablando demasiado de la táctica de los comunicadores de los políticos, cuando en esta historia deberían ser servidores públicos y no los protagonistas de tantas cosas".

A su juicio, el debate posterior al jueves refleja un problema más profundo. "Muchos de los análisis que estoy escuchando se centran en quién ganó o quién perdió, como si fuera un partido de fútbol. Pero a veces olvidamos que todo esto tiene que ver con la gente", ha señalado.

Urquizu considera que "si alguien perdió totalmente ayer fue la ciudadanía, porque no asistieron a ningún tipo de debate útil. No vieron nada que les sirviera para evaluar a sus representantes; más bien, muchos se habrán sentido avergonzados por el nivel que mostraron algunos en sus intervenciones".

"El gran problema", ha añadido, "es que la institucionalidad, que debería ser uno de los pilares de nuestra democracia, está ahora mismo bajo mínimos, porque muchos de los que están no están a la altura de las circunstancias".

Y ha concluido con un mensaje: "La ciudadanía merece una política mejor, representantes mejores y una democracia mejor".