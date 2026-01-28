Ahora

violencia policial

Urquizu señala que Minnesota "no es un estado cualquiera", que es demócrata y que Trump lo eligió "para generar tensión"

El sóciologo sostiene que la elección de Minnesota no es casual: "Trump busca generar tensión en un territorio profundamente adverso para lanzar un mensaje tanto a los ciudadanos como a los actores políticos del resto del país".

Urquizu señala que Minnesota "no es un estado cualquiera", que es demócrata y que Trump lo eligió "para generar tensión"

Minnesota se ha convertido en el escenario de lo que algunos analistas describen como un experimento de deriva autoritaria impulsado por Donald Trump. Solo en 2025, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha registrado 32 muertes bajo custodia, la cifra más alta desde 2004.

El sociólogo Ignacio Urquizu ha contextualizado esta situación subrayando que "Minnesota no es un estado cualquiera". Según explica, "todo lo que está ocurriendo responde a una estrategia concreta: la última vez que un republicano ganó allí fue en 1972. Es decir, lleva más de medio siglo siendo un bastión claramente demócrata".

En este sentido, Urquizu sostiene que la elección de Minnesota no es casual. "Trump busca generar tensión en un territorio profundamente adverso para lanzar un mensaje tanto a los ciudadanos como a los actores políticos del resto del país", afirma. A su juicio, se trata de una estrategia política deliberada cuyo objetivo es "intimidar a los sectores progresistas y demócratas de Estados Unidos y demostrar que está dispuesto a llegar hasta el límite".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"
  3. Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso
  4. Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días
  5. Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis
  6. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño