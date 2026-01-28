Urquizu señala que Minnesota "no es un estado cualquiera", que es demócrata y que Trump lo eligió "para generar tensión"

El sóciologo sostiene que la elección de Minnesota no es casual: "Trump busca generar tensión en un territorio profundamente adverso para lanzar un mensaje tanto a los ciudadanos como a los actores políticos del resto del país".

Minnesota se ha convertido en el escenario de lo que algunos analistas describen como un experimento de deriva autoritaria impulsado por Donald Trump. Solo en 2025, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha registrado 32 muertes bajo custodia, la cifra más alta desde 2004.

El sociólogo Ignacio Urquizu ha contextualizado esta situación subrayando que "Minnesota no es un estado cualquiera". Según explica, "todo lo que está ocurriendo responde a una estrategia concreta: la última vez que un republicano ganó allí fue en 1972. Es decir, lleva más de medio siglo siendo un bastión claramente demócrata".

En este sentido, Urquizu sostiene que la elección de Minnesota no es casual. "Trump busca generar tensión en un territorio profundamente adverso para lanzar un mensaje tanto a los ciudadanos como a los actores políticos del resto del país", afirma. A su juicio, se trata de una estrategia política deliberada cuyo objetivo es "intimidar a los sectores progresistas y demócratas de Estados Unidos y demostrar que está dispuesto a llegar hasta el límite".

