Urquizu, sobre Calamocha, municipio de Tomás Guitarte: "El derrumbe de Teruel Existe se produce hasta en su pueblo"

Teruel Existe sufre un fuerte retroceso en las elecciones de Aragón. Ignacio Urquizu analiza en Al Rojo Vivo la caída del partido, que pierde votos y escaños, y señala Calamocha y los pactos con el PP como claves del desplome.

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza en este especial de elecciones de Aragón en Al Rojo Vivo el derrumbe de votos de Teruel Existe. El partido liderado por Tomás Guitarte cae hasta 10 puntos respecto a los comicios de 2023 y pierde, de momento, un escaño frente a los tres que consiguió entonces. Urquizu señala que para entender esta pérdida de apoyos hay que "irse hasta la zona cero", que sitúa en Calamocha.

"Calamocha es la población de la que procede Tomás Guitarte y que en las últimas elecciones autonómicas fue segunda fuerza política; hoy es la sexta. Es decir, el derrumbe de Teruel Existe se produce donde es natural el líder", comenta el sociólogo.

Asimismo, explica que al partido también le han perjudicado algunos de los pactos que ha hecho con el Partido Popular de Jorge Azcón. "Parte del electorado de Teruel Existe procede de la izquierda y en el momento que han estado pactando con el PP, en muchos lugares ha provocado una poca clarificación y mucho desencanto", apunta Urquizu.

