Unai Sordo (CCOO), sobre la economía española: "Pese a los incrementos salariales, hay personas que no llegan a fin de mes"

El secretario general de CCOO ha indicado que es necesario analizar cuáles son los precios que están subiendo. "Hay comunidades autónomas que deterioran conscientemente los servicios públicos", ha criticado.

Unai Sordo ha destacado que, a pesar del aumento del salario medio, muchas personas aún no llegan a fin de mes, lo cual considera un hecho evidente. Sordo ha subrayado la necesidad de analizar detenidamente los precios que aumentan, señalando que algunas comunidades autónomas deterioran los servicios públicos, lo que obliga a los ciudadanos a gastar más en el mercado privado. Respecto a la propuesta de la CEOE de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional un 1,5% para 2026, Sordo la ha calificado de "ridícula". El secretario general de CCOO considera que el aumento debería acercarse al 7% para alcanzar el 60% de la media salarial. Además, ha enfatizado la importancia de evitar que las empresas absorban los pluses de los trabajadores, impidiendo que estos perciban las subidas del SMI. Por tanto, Sordo ha afirmado que la propuesta de la CEOE no es adecuada ni siquiera para negociar.

Unai Sordo ha señalado que, pese a que el salario medio ha estado subiendo, sigue habiendo muchas personas que "no llegan a fin de mes". "Esto es un hecho evidente", ha destacado.

De esta forma, ha explicado que lo que hay que hacer es analizar con detalle cuáles son los precios que crecen. "Hay comunidades autónomas que deterioran conscientemente los servicios públicos, lo que conlleva a que cada vez más dinero del bolsillo de los ciudadanos lo tengan que dedicar a proveerse en el mercado privado de esos servicios", ha explicado.

En cuanto a la propuesta que ha realizado la CEOE de subir el Salario Mínimo Interprofesional un 1,5% para 2026, el secretario general de CCOO ha reconocido que le parece "ridículo".

"En el sindicato contemplamos que tiene que estar cercana al 7% para quedarse en el 60% de la media salarial", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para añadir que también es importante evitar que las empresas "sigan absorbiendo los pluses que cobran los trabajadores" y que hacen que muchos empleados no noten la subida del SMI.

Por tanto, en cuanto a la propuesta de la CEOE, ha dejado claro que no sirve "ni para negociar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.