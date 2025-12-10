Ahora

Aumento de precios

Unai Sordo (CCOO), sobre la economía española: "Pese a los incrementos salariales, hay personas que no llegan a fin de mes"

El secretario general de CCOO ha indicado que es necesario analizar cuáles son los precios que están subiendo. "Hay comunidades autónomas que deterioran conscientemente los servicios públicos", ha criticado.

Una Sordo (CCOO), sobre la economía española: "Pese a los incrementos salariales, hay personas que no llegan a fin de mes"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Unai Sordo ha señalado que, pese a que el salario medio ha estado subiendo, sigue habiendo muchas personas que "no llegan a fin de mes". "Esto es un hecho evidente", ha destacado.

De esta forma, ha explicado que lo que hay que hacer es analizar con detalle cuáles son los precios que crecen. "Hay comunidades autónomas que deterioran conscientemente los servicios públicos, lo que conlleva a que cada vez más dinero del bolsillo de los ciudadanos lo tengan que dedicar a proveerse en el mercado privado de esos servicios", ha explicado.

En cuanto a la propuesta que ha realizado la CEOE de subir el Salario Mínimo Interprofesional un 1,5% para 2026, el secretario general de CCOO ha reconocido que le parece "ridículo".

"En el sindicato contemplamos que tiene que estar cercana al 7% para quedarse en el 60% de la media salarial", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para añadir que también es importante evitar que las empresas "sigan absorbiendo los pluses que cobran los trabajadores" y que hacen que muchos empleados no noten la subida del SMI.

Por tanto, en cuanto a la propuesta de la CEOE, ha dejado claro que no sirve "ni para negociar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Detenida la presunta fontanera del PSOE Leire Díez
  2. El PSOE recibe una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo
  3. El camino de García Ortiz tras conocer su condena: recurso al Supremo antes de acudir al Constitucional y a Europa
  4. La secretaria de Mazón no recuerda la llamada del listado del expresident y afirma que no hablaron de la emergencia el día de la DANA
  5. "Dejaste morir a mi madre": familiares de las víctimas de los 'protocolos de la vergüenza' increpan a Peromingo
  6. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años