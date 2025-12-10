Urquizu, tajante: "Somos muchos los que estamos hasta el moño de que haya comportamientos machistas en el PSOE"

El sociólogo ha señalado que los hombres también tienen que "jugar un papel" en esto para que no haya más comportamientos machistas en el partido, recordando que existe un protocolo para actuar ante casos como los de Salazar.

Ignacio Urquizu ha querido hacer también suyas en Al Rojo Vivo las palabras de Ángela Férriz. La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, se ha mostrado contundente y bastante clara ante el 'caso Salazar', reconociendo que está "hasta el moño de puteros y de acosadores".

Además, ha añadido que tanto este caso como las denuncias por acoso sexual al líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, y al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en un partido como el suyo "nos desgarran por dentro. Porque no tienen cabida".

El sociólogo ha rescatado estas palabras para dejar claro que "somos muchos los que estamos hasta el moño de que haya comportamientos machistas" en el PSOE.

Urquizu ha destacado que los hombres también tienen que jugar un papel en esto, recordando que hay un protocolo para este tipo de casos. "En los supuestos de denuncia procedente, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán trasladados al Ministerio Fiscal", ha leído que aparece en dicho documento.

De esta forma, ha dejado claro que cuando las mujeres del partido lo han pedido "es porque el protocolo lo dice".

