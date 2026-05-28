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Accidente laboral

Muere un trabajador en Cercanías Madrid tras recibir un golpe de una retroexcavadora

Los detalles El trabajador ha recibido un golpe con la pala de la retroexcavadora y los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero solo han podido decretar el fallecimiento del paciente.

Muere un trabajador en Cercanías Madrid tras recibir un golpe de una retroexcavadora
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Un hombre ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente laboral en el túnel de la línea C5 de Cercanías Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Embajadores, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

"Nos encontramos un trabajador que, tras un golpe con una retroexcavadora, presenta un traumatismo craneoencefálico severo y parada cardíaca", ha explicado Luis Seoane, supervisor del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), en una publicación del 112 en la red social X.

El trabajador ha recibido un golpe con la pala de la retroexcavadora y los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero solo han podido decretar el fallecimiento del paciente, ha abundado la fuente.

En el operativo han intervenido también efectivos de los Bomberos de Madrid y agentes de la Policía de Madrid, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

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