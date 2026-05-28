Muere un trabajador en Cercanías Madrid tras recibir un golpe de una retroexcavadora

Los detalles El trabajador ha recibido un golpe con la pala de la retroexcavadora y los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero solo han podido decretar el fallecimiento del paciente.

Un hombre ha muerto en un accidente laboral en el túnel de la línea C5 de Cercanías Madrid, entre las estaciones de Laguna y Embajadores. Según el 112 de la Comunidad de Madrid, el trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y parada cardíaca tras ser golpeado por una retroexcavadora. Luis Seoane, del SUMMA 112, informó que, a pesar de las maniobras de reanimación durante 40 minutos, solo se pudo confirmar su fallecimiento. En el operativo participaron los Bomberos de Madrid y la Policía de Madrid, que está investigando el incidente.

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente laboral en el túnel de la línea C5 de Cercanías Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Embajadores, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

"Nos encontramos un trabajador que, tras un golpe con una retroexcavadora, presenta un traumatismo craneoencefálico severo y parada cardíaca", ha explicado Luis Seoane, supervisor del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), en una publicación del 112 en la red social X.

El trabajador ha recibido un golpe con la pala de la retroexcavadora y los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero solo han podido decretar el fallecimiento del paciente, ha abundado la fuente.

En el operativo han intervenido también efectivos de los Bomberos de Madrid y agentes de la Policía de Madrid, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

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