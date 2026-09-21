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Crisis en Ceuta

Torres destaca que quedan unos 3.500 migrantes por las calles de Ceuta: "Estamos por encima del centenar de triajes"

Los detalles El ministro señala que en recursos del Gobierno hay unos 8.000 migrantes, entre ellos menores. Además, aclara que muchos están renunciando a la protección internacional porque saben que no van a tener derecho al respecto.

Torres destaca que quedan unos 3.500 migrantes en las playas de Ceuta: "Estamos por encima del centenar de triajes"
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Ángel Víctor Torres ha indicado que en recursos del Gobierno de España hay unos 6.000 migrantes que están siendo afiliados. "Luego, en la ciudad autónoma hay más de 2.000 menores en unos 15 centros habilitados", ha aclarado.

Por tanto, ha señalado que unas 8.000 personas están en recursos en Ceuta. Además, ha destacado que unas 6.000 personas han regresado a Marruecos y siguen haciéndolo cada día de manera voluntaria.

"El mensaje es claro, la mayoría van a ser devueltos", ha asegurado, explicando que una media de 150-200 personas han regresado de manera diaria este fin de semana. "También hemos expulsado a cerca de 250 personas por cometer acciones al margen de la ley", ha aclarado.

El ministro también ha indicado que muchos de los migrantes están renunciando a la petición de protección internacional porque saben que no van a tener derecho al respecto.

En cuanto a cuántos quedan viviendo en las calles de Ceuta, Torres ha calculado entre 3.000 y 3.500, entre ellos menores. "Cada día intentamos mejorar la situación, conseguiremos la normalidad", ha indicado.

Por otro lado, en cuanto a los triajes, ha señalado que están por encima del centenar al día. "Nunca se ha hecho con tanta rapidez. También es verdad que nunca hemos tenido esta situación", ha reconocido, confiando en poder acortar al máximo los plazos.

El ministro ha indicado que, aunque la mayoría solicite asilo, van a ser denegados porque está bien estipulado quién tiene derecho a obtenerlo.

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