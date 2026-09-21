Torres destaca que quedan unos 3.500 migrantes por las calles de Ceuta: "Estamos por encima del centenar de triajes"

Los detalles El ministro señala que en recursos del Gobierno hay unos 8.000 migrantes, entre ellos menores. Además, aclara que muchos están renunciando a la protección internacional porque saben que no van a tener derecho al respecto.

Ángel Víctor Torres ha informado que en Ceuta hay alrededor de 8.000 migrantes en recursos, incluyendo más de 2.000 menores en 15 centros habilitados. Además, unas 6.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, con una media diaria de 150-200 retornos. Torres ha subrayado que la mayoría de los migrantes serán devueltos y que cerca de 250 han sido expulsados por acciones ilegales. Muchos están renunciando a la protección internacional al no tener derecho a ella. Se estima que entre 3.000 y 3.500 personas, incluidos menores, permanecen en las calles de Ceuta. Los triajes superan el centenar diario, destacando la rapidez sin precedentes en su realización.

Ángel Víctor Torres ha indicado que en recursos del Gobierno de España hay unos 6.000 migrantes que están siendo afiliados. "Luego, en la ciudad autónoma hay más de 2.000 menores en unos 15 centros habilitados", ha aclarado.

Por tanto, ha señalado que unas 8.000 personas están en recursos en Ceuta. Además, ha destacado que unas 6.000 personas han regresado a Marruecos y siguen haciéndolo cada día de manera voluntaria.

"El mensaje es claro, la mayoría van a ser devueltos", ha asegurado, explicando que una media de 150-200 personas han regresado de manera diaria este fin de semana. "También hemos expulsado a cerca de 250 personas por cometer acciones al margen de la ley", ha aclarado.

El ministro también ha indicado que muchos de los migrantes están renunciando a la petición de protección internacional porque saben que no van a tener derecho al respecto.

En cuanto a cuántos quedan viviendo en las calles de Ceuta, Torres ha calculado entre 3.000 y 3.500, entre ellos menores. "Cada día intentamos mejorar la situación, conseguiremos la normalidad", ha indicado.

Por otro lado, en cuanto a los triajes, ha señalado que están por encima del centenar al día. "Nunca se ha hecho con tanta rapidez. También es verdad que nunca hemos tenido esta situación", ha reconocido, confiando en poder acortar al máximo los plazos.

El ministro ha indicado que, aunque la mayoría solicite asilo, van a ser denegados porque está bien estipulado quién tiene derecho a obtenerlo.

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