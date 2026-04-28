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Entrevista en Al Rojo Vivo

Tesh Sidi, sobre el enfrentamiento entre Emilio Delgado y Mónica García: "No me parece un debate justo ni correcto"

El contexto Mónica García y Emilio Delgado se enfrentaron en directo en Al Rojo Vivo por el sistema de votación en las primarias de Más Madrid. Un debate sobre el que se ha pronunciado Tesh Sidi.

Tesh Sidi, sobre el enfrentamiento entre Emilio Delgado y Mónica García: "No me parece un debate justo ni correcto"
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Mónica García y Emilio Delgado protagonizaron un enfrentamiento en directo en Al Rojo Vivo por el sistema de votación en las primarias de Más Madrid. Mientras que García defendía que fuesen los militantes de Más Madrid quienes votasen en las primarias, Delgado defendía que fueran todos los que estuvieran inscritos en el partido.

Tesh Sidi se ha pronunciado sobre este rifirrafe entre ambos, destacando que a ella este debate no le parece "ni justo ni correcto". "Hace un año hicimos un congreso en el partido en el que se presentaron más de 475 enmiendas al reglamento de nuestra formación y varios debates políticos", ha explicado.

De esta forma, la portavoz de Más Madrid ha señalado que en ese congreso se votó democráticamente la reformulación de quién es militante. "Ser militante es ir a actos. Tenemos una web donde justificas tu asistencia, no se pide dinero", ha indicado.

Por tanto, ha aclarado que para ser militante lo único que se pide es una participación más o menos activa en los eventos. "No me parece algo diferente a lo que tienen otros partidos", ha reconocido, indicando que otra cosa es ser simpatizante.

"Por eso es importante no faltar a la verdad. Esto se votó hace un año", ha insistido, indicando que, aunque el debate le parece legítimo, cree que se podría haber producido hace un año en dicho congreso.

Tesh Sidi ha confesado que ella "discrepa en las formas", añadiendo que esto nos desvía del debate real que hay en el Congreso y que tiene la ciudadanía.

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