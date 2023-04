Teresa Ribera insiste al Gobierno de Juanma Moreno para que dé marcha atrás en su plan para legalizar regadíos en Doñana, que la vicepresidenta tercera tacha de "barbaridad ilegal". Entrevistada en Al Rojo Vivo, la también ministra de Transición ecológica se muestra tajante: "No caben enmiendas, hay que apartar esta ley y buscar soluciones". Así, reitera que no va a hablar con la Junta de Andalucía "de una iniciativa que es ilegal" y que "solamente se puede abandonar antes de poder encontrar soluciones".

La vicepresidenta sostiene que habló personalmente con el presidente andaluz el año pasado y que entonces este "se comprometió a que esto no saldría adelante y era una barbaridad". Le reprocha no haber pedido informes ni presentado alegaciones en los "foros institucionalizados" para ello y que, ahora, "han decidido que iban por libre e iban al Parlamento". "Cuando hay una mentira tras otra y tan descaradamente es muy difícil", le recrimina.

Así las cosas, Ribera se muestra dispuesta a "participar en cualquier reunión que tenga por finalidad encontrar soluciones en el marco del cumplimiento de las normas y de ejecución de las sentencias" a las que España ha sido condenada, pero advierte: "De lo que no voy a hablar es de una iniciativa que es ilegal, que solamente se puede abandonar antes de poder encontrar soluciones". "Esa iniciativa es el gran problema y es ilegal", insiste.

Además, la titular de Transición Ecológica envía un recado al dirigente 'popular', a quien recuerda que "el teléfono suele ser bidireccional": "El año pasado llame yo al señor Moreno Bonilla, si tiene tanto interés estaré encantada de que me llame por teléfono y decírselo a la cara", sentencia. A este respecto, recalca que "no se puede pedir dialogo cuando se rechaza y desprecia de una manera tan obvia y tan clara los cauces oficiales".

En todo caso, Ribera insiste en que estará "encantada" de hablar con Moreno "tan pronto como diga fehacientemente que renuncia a esa barbaridad ilegal", que, alerta, "es una amenaza real" para España por la multa que puede imponer Bruselas a nuestro país. "No puedo hablar sobre la propuesta de legalizar cosas que son ilegales", reitera la ministra, que asevera que, además, "no tienen ninguna viabilidad" y "son un callejón sin salida".

En este sentido, la vicepresidenta asevera que "no caben enmiendas" a esta proposición de ley, sino que hay que apartarla. Lo que propone la Junta, incide, "es irreal" y "no es solución para nadie": "Está engañando a los andaluces, está engañando a los onubenses, está engañando a esas familias, no hay agua para esos cultivos", sentencia Ribera, que recrimina a Moreno que esté "contándoles un cuento de hadas que no va a ningún lado y encima haciéndose el ofendido".