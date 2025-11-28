Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Tellado insiste en que Sánchez debe dar "explicaciones": "Es su núcleo duro el que está tirando de la manta"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP ha indicado que son Koldo y Ábalos los que están revelando información que compromete "la imagen, la honorabilidad y la legalidad" de los actos de Sánchez.

Tellado insiste en que Sánchez debe dar "explicaciones": "Es su núcleo duro el que está tirando de la manta"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miguel Tellado ha indicado que le parece que en el Gobierno hay "mucho miedo" a la información que José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión provisional, pueda hacer pública.

El portavoz del PP ha señalado que la realidad es que toda la información que se ha dado a conocer hasta ahora surge de declaraciones que han hecho Koldo García, el propio Ábalos o de las investigaciones policiales que se están llevando a cabo.

"Es el núcleo duro de Sánchez el que revela información que compromete su imagen, su honorabilidad y la legalidad de sus actos", ha destacado, recordando que no se trata de "personas del PP atacando" al Gobierno.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha señalado que es el "núcleo duro del sanchismo" el que está "tirando de la manta" y soltando información "tremendamente comprometedora" para Sánchez.

Una situación que ha asegurado que requiere de explicaciones por parte del presidente del Gobierno. "No puede huir", ha advertido.

Protesta en el Templo de Debod

En cuanto a por qué han convocado una manifestación sin siglas en el Templo de Debod, Madrid, Miguel Tellado ha explicado que lo que buscan es concentrar a todos los españoles que quieran gritarle "basta ya" al Gobierno.

"Es sin siglas para que se unan no solo votantes del PP, también todos los demócratas que entienden que nada de lo que está sucediendo puede ocurrir en una democracia moderna", ha detallado.

Un momento que ha aprovechado para indicar que está convencido que nada de lo que hayan podido hacer Koldo, Ábalos o Cerdán ha podido ser sin "el conocimiento, al menos, de Sánchez", dejando claro que es el principal responsable de lo que está pasando, aunque sea, por "no haber vigilado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años