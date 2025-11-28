Tellado insiste en que Sánchez debe dar "explicaciones": "Es su núcleo duro el que está tirando de la manta"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP ha indicado que son Koldo y Ábalos los que están revelando información que compromete "la imagen, la honorabilidad y la legalidad" de los actos de Sánchez.

Miguel Tellado ha expresado que en el Gobierno hay "mucho miedo" a la información que José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional, pueda revelar. Según Tellado, toda la información divulgada proviene de declaraciones de Koldo García, Ábalos o de investigaciones policiales. Ha enfatizado que es el "núcleo duro de Sánchez" el que está revelando información comprometedora, no miembros del PP. Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, instó al presidente a dar explicaciones. Además, justificó una manifestación en el Templo de Debod, Madrid, para que los españoles expresen su descontento con el Gobierno, resaltando que no lleva siglas partidistas para incluir a todos los demócratas.

Miguel Tellado ha indicado que le parece que en el Gobierno hay "mucho miedo" a la información que José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión provisional, pueda hacer pública.

El portavoz del PP ha señalado que la realidad es que toda la información que se ha dado a conocer hasta ahora surge de declaraciones que han hecho Koldo García, el propio Ábalos o de las investigaciones policiales que se están llevando a cabo.

"Es el núcleo duro de Sánchez el que revela información que compromete su imagen, su honorabilidad y la legalidad de sus actos", ha destacado, recordando que no se trata de "personas del PP atacando" al Gobierno.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha señalado que es el "núcleo duro del sanchismo" el que está "tirando de la manta" y soltando información "tremendamente comprometedora" para Sánchez.

Una situación que ha asegurado que requiere de explicaciones por parte del presidente del Gobierno. "No puede huir", ha advertido.

Protesta en el Templo de Debod

En cuanto a por qué han convocado una manifestación sin siglas en el Templo de Debod, Madrid, Miguel Tellado ha explicado que lo que buscan es concentrar a todos los españoles que quieran gritarle "basta ya" al Gobierno.

"Es sin siglas para que se unan no solo votantes del PP, también todos los demócratas que entienden que nada de lo que está sucediendo puede ocurrir en una democracia moderna", ha detallado.

Un momento que ha aprovechado para indicar que está convencido que nada de lo que hayan podido hacer Koldo, Ábalos o Cerdán ha podido ser sin "el conocimiento, al menos, de Sánchez", dejando claro que es el principal responsable de lo que está pasando, aunque sea, por "no haber vigilado".

